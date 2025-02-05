Как выглядит сцена Нацотбора на Евровидение-2025

В Нацотбор возвращается фан-зона.

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Уже 8 февраля пройдет Национальный отбор на Евровидение-2025. И уже стало известно, как будет выглядеть сцена.

Как пишет «Общественное вещание», зрителей ожидает двухъярусная обновленная сцена Нацотбора, гринрум с десятью командами финалистов и много нововведений.

По словам креативного продюсера Нацотбора на Евровидение-2025 Германа Ненова, сцена действительно будет напоминать зрителю о большом Евровидении.

Также в Нацотбор возвращается фан-зона.

Победителя Национального отбора и представителя Украины на Евровидении-2025 определят по результатам голосования жюри и зрителей во время финального концерта.

Вечер Евровидения стартует 8 февраля в 18:00 с предшоу, в 18:30 - старт трансляции Нацотбора.

Ведущими шоу стали официальный «голос» Песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко, телеведущая и ведущая Евровидения-2005 в Киеве Мария Ефросинина и стендап-комик Василий Байдак.

По результатам жеребьевки, десять финалистов Нацотбора-2025 будут выступать в следующем порядке:

Влад Шериф – «Wind of change» Абие – «Дом» MOLODI – «my sea» Future Culture – «Waste My Time» Маша Кондратенко – «No Time to Cry» KHAYAT – ​​«HONOR» FIЇNKA — «Культура» KRYLATA – «STAY TRUE» Ziferblat – «Bird of Pray» «ДК Энергетик» – «Соль»

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