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Как выглядит сцена Нацотбора на Евровидение-2025

07:18, 5 февраля 2025
В Нацотбор возвращается фан-зона.
Как выглядит сцена Нацотбора на Евровидение-2025
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Уже 8 февраля пройдет Национальный отбор на Евровидение-2025. И уже стало известно, как будет выглядеть сцена.

Как пишет «Общественное вещание», зрителей ожидает двухъярусная обновленная сцена Нацотбора, гринрум с десятью командами финалистов и много нововведений.

По словам креативного продюсера Нацотбора на Евровидение-2025 Германа Ненова, сцена действительно будет напоминать зрителю о большом Евровидении.

Также в Нацотбор возвращается фан-зона.

Победителя Национального отбора и представителя Украины на Евровидении-2025 определят по результатам голосования жюри и зрителей во время финального концерта.

Вечер Евровидения стартует 8 февраля в 18:00 с предшоу, в 18:30 - старт трансляции Нацотбора.

Ведущими шоу стали официальный «голос» Песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко, телеведущая и ведущая Евровидения-2005 в Киеве Мария Ефросинина и стендап-комик Василий Байдак.

По результатам жеребьевки, десять финалистов Нацотбора-2025 будут выступать в следующем порядке:

  1. Влад Шериф – «Wind of change»
  2. Абие – «Дом»
  3. MOLODI – «my sea»
  4. Future Culture – «Waste My Time»
  5. Маша Кондратенко – «No Time to Cry»
  6. KHAYAT – ​​«HONOR»
  7. FIЇNKA — «Культура»
  8. KRYLATA – «STAY TRUE»
  9. Ziferblat – «Bird of Pray»
  10. «ДК Энергетик» – «Соль»

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Киев Евровидение

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