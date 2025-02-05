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У Рівному підлітку вистрелили із пістолету в око – перед судом постане 18-річний хлопець

07:54, 5 лютого 2025
Хлопець втратив зір на праве око.
У Рівному підлітку вистрелили із пістолету в око – перед судом постане 18-річний хлопець
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У Рівному під час сутички між двома компаніями 18-річному хлопцю вистрелили з пневматичного пістолету в око. Слідчі повідомили про підозру його однолітку – за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Інцидент стався ще 2 грудня 2024 року.

Медики, які госпіталізували хлопця до лікарні, діагностували у постраждалого проникаюче поранення, внаслідок чого хлопець втратив зір на праве пошкоджене око.

Як вказують у поліції, підозрюваному обрали запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

4 лютого у поліції вказали, що досудове розслідування закінчено та за процесуального погодження прокуратури скеровано матеріали кримінального провадження до суду.

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поліція зброя Рівне

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