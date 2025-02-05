Когда будет отменено военное положение, тогда в Украине будут назначены выборы, — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что открыт для любых выборов, но пока их невозможно провести.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по законодательству выборы невозможны во время войны, а окончание войны невозможно без гарантий безопасности для Украины. Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Глава государства напомнил, что его избрали 73% населения Украины и он открыт для любых выборов.

«Но во время войны выборов быть не может, для этого нужно изменить законодательство, Конституцию и т.д. Это большие проблемы. Но есть не законные, а очень человеческие причины. Например, как будут голосовать наши военные? Это не вопрос от меня. Это вопрос от всех украинцев, как гражданских, так и военных. Как смогут проголосовать люди на оккупированных территориях? Это миллионы людей. Как они будут выражать свою волю, кого они хотят выбирать? Как будут голосовать 8 миллионов украинцев, выехавших за границу из-за войны?» – сказал он.

Зеленский отметил, что война закончится – раньше или позже. И как только будет отменено военное положение, в стране назначат выборы.

«Тогда точно будут назначены выборы, необходимые для защиты демократии. Поэтому это необходимо, но пожалуйста, поймите одну вещь: если мы остановим войну и отменим военное положение сейчас – то, чего хочет Путин. Это будет означать, что большинство наших военных вернется домой. Кто тогда будет нас защищать? Какие гарантии безопасности у Украины, что помешают России снова попытаться оккупировать нас. Это невозможно, поэтому нам сначала нужны ответы на эти вопросы», – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что вопрос проведения выборов в Украине до конца 2025 пока не обсуждался с американской стороной. В то же время она подчеркнула, что Украина открыта к диалогу, если администрация президента США Дональда Трампа поднимет этот вопрос.

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