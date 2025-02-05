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В Україні відзначають День Державної спеціальної служби транспорту

09:20, 5 лютого 2025
5 лютого – День Державної спеціальної служби транспорту.
В Україні відзначають День Державної спеціальної служби транспорту
Фото: mil.in.ua
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У середу, 5 лютого, в Україні святкують День Державної спеціальної служби транспорту.

Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ) з 2017 року перебуває у підпорядкуванні Міністерства оборони України. Її основна місія — забезпечення безпеки на об’єктах транспортної інфраструктури.

Фахівці ДССТ виконують широкий спектр завдань: займаються розмінуванням територій, зводять фортифікаційні споруди, відновлюють залізничні колії та мости, пошкоджені внаслідок бойових дій. Їхня робота відіграє ключову роль у зміцненні обороноздатності країни та налагодженні військової логістики.

Раніше працівники ДССТ не мали окремого професійного свята й святкували День залізничника 4 листопада. Однак, оскільки сфера їхньої діяльності значно ширша за залізничний транспорт, було ухвалене рішення про запровадження спеціального дня, присвяченого їхній важливій роботі.

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