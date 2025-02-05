Ми не можемо порушувати Конституцію — Володимир Зеленський заявив, що під час війни вибори вимагають конституційних змін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час війни вибори вимагають конституційних змін. За його словами, вибори відбудуться після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану. Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану.

«Щодо моєї легітимності: мене обрали 73 % українців. Я завжди був прихильником виборів. Але під час війни вибори вимагають конституційних змін і серйозних правових доопрацювань. Ключове питання стосується не лише правових аспектів, а й людського чинника. Як голосуватимуть солдати в окопах? А як щодо мільйонів українців на окупованих територіях? Чи їхні голоси більше не мають значення? А як щодо 8 мільйонів українців, які через війну опинилися за кордоном?», - сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що вибори відбудуться після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

«Ми захищаємо демократію, і вибори надзвичайно важливі. Але будьмо відвертими: припинення воєнного стану зараз – це саме те, чого хоче Путін. Якщо воєнний стан буде скасовано, більша частина нашої армії повернеться додому – це їхнє право. Але хто тоді захищатиме Україну? Без гарантій безпеки Росія вторгнеться знову», - сказав він.

Глава держави додав, не може бути компромісів у питанні суверенітету.

«Ми не можемо порушувати Конституцію України, не можемо визнавати окуповані території російськими. Ці землі є тимчасово окупованими, і це означає тимчасово. Незалежно від того, чого хоче Путін чи хтось інший за кордоном, ми ніколи не визнаємо їх російськими. Не може бути компромісів у питанні суверенітету», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що питання проведення виборів в Україні до кінця 2025 року поки не обговорювалося з американською стороною. Водночас вона підкреслила, що Україна відкрита до діалогу, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа порушить це питання.