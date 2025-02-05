Вступ України в НАТО гарантує, що Путін навряд чи вторгнеться знову, — Зеленський про гарантії безпеки

За словами Володимира Зеленського, найшвидший шлях до дипломатії – це гарантування членства України в НАТО й підтримка сильної армії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що «Мінська-3» не буде, так як це не гарантія безпеки. За його словами, Україні потрібні реальні гарантії, а НАТО гарантує, що Путін навряд чи вторгнеться знову. Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану.

За словами Глави держави, на жаль, нинішнього рівня міжнародної підтримки недостатньо, щоб повністю витіснити Путіна.

«Але ми повернемо собі наші землі – шляхом військових дій, за допомогою дипломатії та з часом. Якщо наші партнери тиснутимуть на Путіна, якщо Президент Трамп, Прем'єр-міністр Стармер, лідери ЄС, Глобального Півдня, арабських країн, Китаю та Латинської Америки вирішать натиснути на нього достатньо, Путін буде змушений негайно відступити.

Але якщо міжнародна спільнота не готова протистояти Путіну разом, ми покладатимемося на власні сили, наших стратегічних партнерів і час. І я впевнений, що справедливість візьме гору. Коли запитують, до чого готова Україна, – Україна готова передусім до завершення гарячої фази цієї війни. Ми як ніхто у світі хочемо миру, тому що війна відбувається на нашій землі», - сказав він.

За словами Володимира Зеленського, найшвидший шлях до дипломатії – це гарантування членства України в НАТО й підтримка сильної армії.

«Одного лише членства в НАТО недостатньо, але воно дає впевненість у тому, що Україна ніколи не залишиться наодинці. Ми мусимо зберегти нашу присутність і гарантувати, що Україна має найбільшу професійну армію у Європі, – без жодних ризиків.

«Мінська-3» не буде. Це не гарантія безпеки. Україні потрібні реальні гарантії. НАТО гарантує, що Путін навряд чи вторгнеться знову. НАТО також зміцнює свою власну безпеку завдяки сотням тисяч українських військовослужбовців. Це вкрай важливо для всіх», - наголосив Президент.

Також він додав, що навіть для Росії членство України в НАТО є гарантією того, що Україна не буде прагнути «помститися військовим шляхом».

«Натомість ми вирішуватимемо суперечки дипломатично. Ось чому я сказав, що НАТО – це гарантія для всіх, стабільна й економічно вигідна.

Путін зрозуміє необхідність припинити цю війну лише тоді, коли йому буде поставлено чіткий ультиматум. Якщо США і Президент Трамп скажуть йому: «Закінч війну, або Україна отримає перше, друге, третє…», – він прислухається. Якщо Китай скаже йому: «Зупинися, або ми розірвемо економічні зв’язки, запровадимо санкції проти твоїх банків та ізолюємо твої компанії», – він прислухається», - заявив Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що США в разі небажання підтримувати вступ України в НАТО могли б надати країні альтернативну гарантію безпеки у вигляді ядерної зброї.

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