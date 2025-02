Якщо не берете Україну в НАТО, то поверніть ядерну зброю, — Зеленський про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський вважає, що США в разі небажання підтримувати вступ України в НАТО могли б надати країні альтернативну гарантію безпеки у вигляді ядерної зброї. Про це він сказав в інтервʼю британському ведучому Пірсу Моргану.

За словами Глави держави, вступ України в НАТО може затягнутись «на роки чи десятиліття», і в такому разі «виникає абсолютно справедливе питання: що буде захищати нас від цього зла весь цей час, на всьому цьому шляху?».

«Який пакет підтримки, які ракети? Чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю», – сказав Зеленський.

Також Глава держави допустив, що Захід може забезпечити Україну ракетами для стримування Росії, але чи можуть вони зупинити ядерні ракети РФ – «це риторичне питання».

«Тому зробімо так: поверніть нам ядерну зброю; віддайте нам ракетні комплекси; партнери, допоможіть нам профінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні», – описав гіпотетичну ситуацію Зеленський.

