Військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи — Свириденко

Військові частини зможуть купувати вживані пікапи, квадроцикли та мотоцикли за спрощеною процедурою.

Уряд спростив закупівлю пікапів бойовими підрозділами. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, військові частини зможуть купувати вживані транспортні засоби (пікапи, квадроцикли, мотоцикли) за спрощеною процедурою.

Ціна визначатиметься на підставі експертного висновку або звіту про оцінку майна, що встановлює орієнтовну ринкову вартість.

«Це дозволить оперативно оновлювати техніку, що зношується на передовій», — наголосила Свириденко.

Крім того, Кабмін затвердив зміни, що спрощують процедуру списання військового майна.

Додамо, що Міноборони ініціювало законодавчі зміни про відкладення публікації декларацій військових на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані.

