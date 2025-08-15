Майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку — Шмигаль

Алгоритм дозволить командирам самостійно затверджувати акти списання, якщо вартість військового майна не перевищує 1,7 млн грн.

Кабінет міністрів ухвалив рішення, які дозволять військовим оперативно оновлювати техніку, що зношується на передовій. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Так, майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку.

Оновлений алгоритм дозволить командирам самостійно затверджувати єдині акти списання, якщо вартість військового майна не перевищує 1,7 млн грн.

«Строки списання також будуть скорочені. Буде урегульовано особливості списання безпілотників, боєприпасів та їх компонентів. Мінімізуємо бюрократичне навантаження на бойові підрозділи», - зазначив Шмигаль.

Додамо, що під час позачергового засідання Кабміну було погоджено пропозицію Міноборони відкласти публікацію в Реєстрі НАЗК декларацій військових на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані.

