Имущество, утраченное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке — Шмыгаль

Кабинет министров принял решения, которые позволят военным оперативно обновлять технику, изнашивающуюся на передовой. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Так, имущество, потерянное или изношенное в боях, будет списываться в упрощенном порядке.

Обновленный алгоритм позволит командирам самостоятельно утверждать единые акты списания, если стоимость военного имущества не превышает 1,7 млн грн.

«Сроки списания также будут сокращены. Будут урегулированы особенности списания беспилотников, боеприпасов и их компонентов. Минимизируем бюрократическую нагрузку на боевые подразделения», — отметил Шмыгаль.

Добавим, что во время внеочередного заседания Кабмина было согласовано предложение Минобороны отложить публикацию в Реестре НАПК деклараций военных на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные.

