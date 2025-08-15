Практика судов
  1. В Украине

Воинские части смогут напрямую закупать подержанные пикапы — Свириденко

19:38, 15 августа 2025
Военные части смогут покупать подержанные пикапы, квадроциклы и мотоциклы по упрощенной процедуре.
Правительство упростило закупку пикапов боевыми подразделениями. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности, воинские части смогут приобретать подержанные транспортные средства (пикапы, квадроциклы, мотоциклы) по упрощенной процедуре.

Цена будет определяться на основании экспертного заключения или отчета об оценке имущества, устанавливающего ориентировочную рыночную стоимость.

«Это позволит оперативно обновлять технику, изнашивающуюся на передовой», — подчеркнула Свириденко.

Кроме того, Кабмин утвердил изменения, упрощающие процедуру списания военного имущества.

Отметим, что Минобороны инициировало законодательные изменения об отсрочке публикации деклараций военных на год после окончания военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
