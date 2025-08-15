Практика судів
Спецпредставника Трампа Кіта Келлога не включили до делегації США на Алясці через позицію РФ — CNN

20:12, 15 серпня 2025
За даними джерел, Келлог сприймається російською стороною як прихильник України.
Під час відльоту президента США Дональда Трампа до Аляски на зустріч із Путіним поруч із ним були ключові радники. Однак у складі делегації відсутній важливий учасник — спецпредставник американського президента Кіт Келлог.

Його не включили до делегації через позицію Росії. Про це виданню CNN повідомили обізнані посадовці адміністрації Трампа.

Як пояснив високопоставлений представник адміністрації, Келлог сприймається Москвою як «прихильник України». Це могло б зробити його присутність «контрпродуктивною» під час переговорів, вказує видання.

Келлог поділився всією інформацією, яку він зібрав під час розмов з українцями, з Трампом і держсекретарем Марко Рубіо, заявили два високопоставлені посадовці адміністрації, стверджуючи, що його відсутність не є серйозною проблемою. 

Один із співрозмовників також зазначив, що Рубіо не вважається «м'яким» щодо Росії, з огляду на його попередні заяви, в яких він називав Путіна військовим злочинцем.

У Європі ж занепокоєні таким рішенням. «Він хотів бути на зустрічі і мав би бути там. Це втрата для переговорів», — заявив один із європейських чиновників, наголосивши, що Келлог найкраще розуміє, які умови потенційної угоди могла б розглянути Україна.

За даними джерел, Келлог, ймовірно, буде включений до складу делегації, яка вирушить на будь-які майбутні зустрічі між США, Росією та Україною.

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці. В РФ очікують, що переговори можуть зайняти мінімум 6-7 годин.

Дональд Трамп заявив, що може достроково залишити переговори із Путіним, якщо зустріч піде не за планом.

Раніше у Білому домі розкрили склад делегації, яка прибуде з Трампом на Аляску.

