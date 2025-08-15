Практика судов
  1. В мире

Спецпредставителя Трампа Кита Келлога не включили в делегацию США на Аляске из-за позиции РФ — CNN

20:12, 15 августа 2025
По данным источников, Келлог воспринимается Москвой как сторонник Украины.
Спецпредставителя Трампа Кита Келлога не включили в делегацию США на Аляске из-за позиции РФ — CNN
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время вылета президента США Дональда Трампа на Аляску на встречу с Путиным рядом с ним находились ключевые советники. Однако в составе делегации отсутствовал важный участник — спецпредставитель американского президента Кит Келлог.

Его не включили в делегацию из-за позиции России. Об этом CNN сообщили осведомленные представители администрации Трампа.

Как пояснил высокопоставленный представитель администрации, Келлог воспринимается Москвой как «сторонник Украины». Это могло бы сделать его присутствие «контрпродуктивным» во время переговоров, отмечает издание.

Келлог поделился всей информацией, которую он собрал в ходе разговоров с украинцами, с Трампом и госсекретарем Марко Рубио, заявили два высокопоставленных представителя администрации, утверждая, что его отсутствие не является серьезной проблемой.

Один из собеседников также отметил, что Рубио не считается «мягким» по отношению к России, учитывая его предыдущие заявления, в которых он называл Путина военным преступником.

В Европе же обеспокоены таким решением. «Он хотел быть на встрече и должен был быть там. Это потеря для переговоров», — заявил один из европейских чиновников, подчеркнув, что Келлог лучше всех понимает, какие условия потенциальной сделки могла бы рассмотреть Украина.

По данным источников, Келлог, вероятно, будет включен в состав делегации, которая отправится на любые будущие встречи между США, Россией и Украиной.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске. В РФ ожидают, что переговоры могут занять минимум 6-7 часов.

Дональд Трамп заявил, что может досрочно покинуть переговоры с Путиным, если встреча пойдет не по плану.

Ранее в Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Келлог

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Молдова может опередить Украину в гонке за членство в ЕС – Politico

Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Молдовы — ключевого юридического шага на пути к членству — в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

Публикацию деклараций военных отложат на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные — Юлия Свириденко

Публикацию деклараций военных в Реестре НАПК предлагается отложить на год после завершения военного положения.

Члены Высшего совета правосудия, родственники членов ВККС и ВСП станут судьями Северного апелляционного хозяйственного суда – кто стал победителем конкурса в апелляционные хозяйственные суды, список

Рекомендации для назначения на должности судей апелляционных хозяйственных судов получили 55 победителей конкурса.

Президент поручил обновить план внешнеполитической работы до конца этого года — Андрей Ермак принял участие в совещании

Владимир Зеленский провел совещание с участием Андрея Ермака, Руслана Стефанчука, Рустема Умерова, Юлии Свириденко и других.

Конкурс на должности судей апелляционных административных судов завершен – апелляционные суды получат 42 судей, список победителей

Самыми популярными стали апелляционные административные суды Киева, Львова и Винницы, а наименее популярными стали апелляции на востоке страны.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду