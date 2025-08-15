Спецпредставителя Трампа Кита Келлога не включили в делегацию США на Аляске из-за позиции РФ — CNN

По данным источников, Келлог воспринимается Москвой как сторонник Украины.

Во время вылета президента США Дональда Трампа на Аляску на встречу с Путиным рядом с ним находились ключевые советники. Однако в составе делегации отсутствовал важный участник — спецпредставитель американского президента Кит Келлог.

Его не включили в делегацию из-за позиции России. Об этом CNN сообщили осведомленные представители администрации Трампа.

Как пояснил высокопоставленный представитель администрации, Келлог воспринимается Москвой как «сторонник Украины». Это могло бы сделать его присутствие «контрпродуктивным» во время переговоров, отмечает издание.

Келлог поделился всей информацией, которую он собрал в ходе разговоров с украинцами, с Трампом и госсекретарем Марко Рубио, заявили два высокопоставленных представителя администрации, утверждая, что его отсутствие не является серьезной проблемой.

Один из собеседников также отметил, что Рубио не считается «мягким» по отношению к России, учитывая его предыдущие заявления, в которых он называл Путина военным преступником.

В Европе же обеспокоены таким решением. «Он хотел быть на встрече и должен был быть там. Это потеря для переговоров», — заявил один из европейских чиновников, подчеркнув, что Келлог лучше всех понимает, какие условия потенциальной сделки могла бы рассмотреть Украина.

По данным источников, Келлог, вероятно, будет включен в состав делегации, которая отправится на любые будущие встречи между США, Россией и Украиной.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске. В РФ ожидают, что переговоры могут занять минимум 6-7 часов.

Дональд Трамп заявил, что может досрочно покинуть переговоры с Путиным, если встреча пойдет не по плану.

Ранее в Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску.

