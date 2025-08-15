Практика судів
  1. В Україні

Колаборанта з Луганщини заочно позбавили волі та конфіскували майно

21:05, 15 серпня 2025
Мешканця окупованої Луганщини заочно судили за колабораційну діяльність.
Колаборанта з Луганщини заочно позбавили волі та конфіскували майно
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Васильківський районний суд Дніпропетровської області  заочно засудив чоловіка за колабораційну діяльність. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Слідство встановило, що чоловік вступив у змову з представниками так званої «лнр», підконтрольними РФ, і, порушивши Конституцію та закони України, добровільно обійняв посаду «начальника відділу культури, молоді та спорту адміністрації Новопсковського району» в окупованому смт Новопсков Луганської області.

Суд визнав його винним і призначив покарання — 8 років позбавлення волі, а також 13-річну заборону обіймати будь-які посади в органах влади, місцевого самоврядування, судових і правоохоронних органах, структурах, що надають публічні послуги, або на підприємствах будь-якої форми власності, якщо вони передбачають управлінські функції.

Додатково конфісковано все майно, що належить засудженому, на користь держави.

Вирок наразі не набрав законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Молдова може випередити Україну у перегонах за членство в ЄС – Politico

Згідно зі сценарієм, який вивчають чиновники ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого «переговорного кластера» для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства — на початку наступного місяця після зустрічі міністрів ЄС.

Публікацію декларацій військових відкладуть на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані – Юлія Свириденко

Публікацію декларацій військових в Реєстрі НАЗК пропонується відкласти на рік після завершення воєнного стану.

Члени Вищої ради правосуддя, родичі членів ВККС та ВРП стануть суддями Північного апеляційного господарського суду – хто став переможцем конкурсу в апеляційні господарські суди, список

Рекомендації для призначення на посади суддів апеляційних господарських судів отримали 55 переможців конкурсу.

Президент доручив оновити план зовнішньополітичної роботи до кінця цього року – Андрій Єрмак взяв участь у нараді

Володимир Зеленський провів нараду за участі Андрія Єрмака, Руслана Стефанчука, Рустема Умєрова, Юлії Свириденко та інших.

Конкурс на посади суддів апеляційних адміністративних судів завершено – апеляційні суди отримають 42 суддів, список переможців

Найбільш популярними стали апеляційні адміністративні суди Києва, Львова та Вінниці, а найменш популярні – апеляції на сході країни.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду