Колаборанта з Луганщини заочно позбавили волі та конфіскували майно

Мешканця окупованої Луганщини заочно судили за колабораційну діяльність.

Васильківський районний суд Дніпропетровської області заочно засудив чоловіка за колабораційну діяльність. Про це повідомляє пресслужба суду.

Слідство встановило, що чоловік вступив у змову з представниками так званої «лнр», підконтрольними РФ, і, порушивши Конституцію та закони України, добровільно обійняв посаду «начальника відділу культури, молоді та спорту адміністрації Новопсковського району» в окупованому смт Новопсков Луганської області.

Суд визнав його винним і призначив покарання — 8 років позбавлення волі, а також 13-річну заборону обіймати будь-які посади в органах влади, місцевого самоврядування, судових і правоохоронних органах, структурах, що надають публічні послуги, або на підприємствах будь-якої форми власності, якщо вони передбачають управлінські функції.

Додатково конфісковано все майно, що належить засудженому, на користь держави.

Вирок наразі не набрав законної сили.

