Колаборанта з Луганщини заочно позбавили волі та конфіскували майно

Васильківський районний суд Дніпропетровської області заочно засудив чоловіка за колабораційну діяльність. Про це повідомляє пресслужба суду.
Слідство встановило, що чоловік вступив у змову з представниками так званої «лнр», підконтрольними РФ, і, порушивши Конституцію та закони України, добровільно обійняв посаду «начальника відділу культури, молоді та спорту адміністрації Новопсковського району» в окупованому смт Новопсков Луганської області.
Суд визнав його винним і призначив покарання — 8 років позбавлення волі, а також 13-річну заборону обіймати будь-які посади в органах влади, місцевого самоврядування, судових і правоохоронних органах, структурах, що надають публічні послуги, або на підприємствах будь-якої форми власності, якщо вони передбачають управлінські функції.
Додатково конфісковано все майно, що належить засудженому, на користь держави.
Вирок наразі не набрав законної сили.
