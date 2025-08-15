Коллаборанта из Луганщины заочно лишили свободы и конфисковали имущество

Жителя оккупированной Луганской области заочно судили за коллаборационную деятельность.

Васильковский районный суд Днепропетровской области заочно осудил мужчину за коллаборационную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие установило, что мужчина вступил в сговор с представителями так называемой «лнр», подконтрольными РФ, и, нарушив Конституцию и законы Украины, добровольно вступил в должность «начальника отдела культуры, молодежи и спорта администрации Новопсковского района» в оккупированном пгт Новопсков Луганской области.

Суд признал его виновным и назначил наказание - 8 лет лишения свободы, а также 13-летний запрет занимать любые должности в органах власти, местного самоуправления, судебных и правоохранительных органах, структурах, оказывающих публичные услуги, или на предприятиях любой формы собственности, если они предусматривают управленческие функции.

Дополнительно конфисковано все принадлежащее осужденному имущество в пользу государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

