У Британії керівник юрфірми привласнив понад пів мільйона фунтів — компанія збанкрутувала

Керівник юридичної фірми привласнив понад £500 тисяч і підробив підпис власниці, що призвело до банкрутства компанії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії керівник юридичної фірми привласнив сотні тисяч фунтів і підробив підпис власниці. Після цього компанія оголосила банкрутство. Про це повідомляє Law Gazette із посиланням на Solicitors Regulation Authority (SRA) — регулятор юридичної професії у Британії.

Патрік Вайт, який працював у ліверпульській компанії Parkerwall Limited з 2019 до 2023 року, у 2021 році підробив підпис власниці Сюзанн Волл на кредитному договорі.

Розслідування виявило, що Вайт незаконно привласнив £300 000 (приблизно 16,8 млн гривень) із кредиту, а також ще £210 000 (приблизно 11,8 млн гривень) із коштів, призначених на оплату судових зборів. При цьому він подав неправдиві заявки на 110 позовів, хоча фактично було подано лише два.

Після виявлення зловживань Parkerwall Limited припинила діяльність і у 2024 році офіційно увійшла в процедуру ліквідації. Сума боргів перед кредиторами перевищила £500 000 (приблизно 28 млн гривень), при цьому активи фірми на жовтень 2022 року становили лише £5 400 (близько 300 тисяч гривень).

«Серйозні й навмисні порушення»

У SRA наголосили, що дії Вайта були «надзвичайно серйозними» та супроводжувалися «тривалими і свідомими спробами ввести в оману».

«Це завдало нищівного удару по фірмі та її фінансах. Така поведінка є абсолютно неетичною та неприпустимою для представника професії, особливо на керівній посаді», — зазначили у регуляторі.

Вайта позбавили права працювати в регульованій фірмі без дозволу SRA та зобов’язали сплатити £600 (приблизно 34 тисяч гривень) судових витрат. Про кримінальне провадження у повідомленні SRA не йдеться.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.