В Британии руководитель юрфирмы присвоил более полумиллиона фунтов — компания обанкротилась

Руководитель юридической фирмы присвоил более £500 тысяч и подделал подпись владелице, что привело к банкротству компании.

В Великобритании руководитель юридической фирмы присвоил сотни тысяч фунтов и подделал подпись владелицы. После этого компания объявила о банкротстве. Об этом сообщает Law Gazette со ссылкой на Solicitors Regulation Authority (SRA) — регулятора юридической профессии в Великобритании.

Патрик Уайт, работавший в ливерпульской компании Parkerwall Limited с 2019 по 2023 год, в 2021 году подделал подпись владелицы Сюзанн Уолл на кредитном договоре.

Расследование установило, что Уайт незаконно присвоил £300 000 (около 16,8 млн гривен) из кредита, а также еще £210 000 (около 11,8 млн гривен) из средств, предназначенных для оплаты судебных сборов. При этом он подал ложные заявки на 110 исков, хотя фактически было подано лишь два.

После выявления злоупотреблений Parkerwall Limited прекратила деятельность и в 2024 году официально вошла в процедуру ликвидации. Сумма долгов перед кредиторами превысила £500 000 (около 28 млн гривен), при этом активы фирмы на октябрь 2022 года составляли лишь £5 400 (примерно 300 тыс. гривен).

«Серьезные и умышленные нарушения»

В SRA подчеркнули, что действия Уайта были «чрезвычайно серьезными» и сопровождались «длительными и осознанными попытками ввести в заблуждение».

«Это нанесло сокрушительный удар по фирме и ее финансам. Такое поведение абсолютно неэтично и неприемлемо для представителя профессии, особенно на руководящей должности», — отметили в регуляторе.

Уайта лишили права работать в регулируемой фирме без разрешения SRA и обязали выплатить £600 (около 34 тыс. гривен) судебных издержек. О каком-либо уголовном производстве в сообщении SRA не упоминается.

