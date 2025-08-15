Суд зобов'язав ліквідувати стихійне сміттєзвалище на Черкащині

Через неконтрольоване скидання сміття в Корсуні-Шевченківському з’явилося стихійне звалище, що займає понад пів гектара.

За позовом прокуратури суд зобов’язав ліквідувати стихійне сміттєзвалище у Корсунь-Шевченківській громаді на Черкащині.

Прокуратура повідомляє, що внаслідок неконтрольованого вивезення сміття в межах міста Корсунь-Шевченківський утворилося стихійне звалище площею понад 0,5 га.

Попри наявність відповідних повноважень, орган місцевого самоврядування тривалий час не вживав заходів щодо його ліквідації.

З огляду на те, що такі звалища забруднюють довкілля та створюють небезпеку для здоров’я людей, прокуратура звернулася до суду з вимогою усунути порушення. Суд погодився з доводами прокурора.

Виконання рішення перебуває на контролі прокуратури.

