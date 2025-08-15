Практика судов
Суд обязал ликвидировать стихийную свалку в Черкасской области

20:48, 15 августа 2025
Из-за неконтролируемого сброса мусора в Корсунь-Шевченковском появилась стихийная свалка, занимающая более половины гектара.
По иску прокуратуры суд обязал ликвидировать стихийную свалку в Корсунь-Шевченковской общине Черкасской области.

Прокуратура сообщает, что в результате неконтролируемого вывоза мусора в черте города Корсунь-Шевченковский образовалась стихийная свалка площадью более 0,5 га.

Несмотря на наличие соответствующих полномочий, орган местного самоуправления долгое время не принимал мер по его ликвидации.

Учитывая, что такие свалки загрязняют окружающую среду и создают опасность для здоровья людей, прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушения. Суд согласился с доводами прокурора.

Выполнение решения находится на контроле прокуратуры.

