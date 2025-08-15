США та Росія готуються до саміту Трампа і Путіна на Алясці під щільним «ковпаком» безпеки — CNN

Перед зустріччю Трампа і Путіна спецслужби двох країн розгорнули масштабну операцію для захисту від фізичних загроз і шпигунства.

Фото: AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американські та російські спецслужби координують заходи безпеки перед зустріччю президента США Дональда Трампа та Путіна. Як повідомили джерела в сфері нацбезпеки виданню CNN, обидва лідери опиняться під багаторівневим захистом — не лише від фізичних загроз, а й від шпигунства.

Цього тижня до Анкориджа терміново прибули федеральні агенти та військові, щоб підготувати саміт. Безпосереднє керівництво охороною здійснює Секретна служба США, але вона тісно співпрацює з охороною Путіна.

За даними сервісів відстеження польотів, сьогодні вранці з місцевого аеродрому піднявся у небо літак дальнього радіолокаційного спостереження Boeing E-3C, здатний виявляти загрози, включно з літаками та ракетами.

Паралельно з фізичною охороною триває менш дипломатична операція — захист від розвідки.

«Між спецслужбами немає жодної довіри», — зазначив один із співрозмовників, який брав участь у подібних операціях раніше.

За його словами, російська делегація, побоюючись технічного прослуховування, ймовірно, користуватиметься одноразовими телефонами та комп’ютерами, які потім знищать. Також делегатів інструктують, як уникнути компрометації.

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці. В РФ очікують, що переговори можуть зайняти мінімум 6-7 годин.

Дональд Трамп заявив, що може достроково залишити переговори із Путіним, якщо зустріч піде не за планом.

Раніше у Білому домі розкрили склад делегації, яка прибуде з Трампом на Аляску.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.