США и Россия готовятся к саммиту Трампа и Путина на Аляске под плотным «колпаком» безопасности — CNN

Американские и российские спецслужбы координируют меры безопасности перед встречей президента США Дональда Трампа и Путина. Как сообщили источники в сфере нацбезопасности изданию CNN, оба лидера окажутся под многоуровневой защитой — не только от физических угроз, но и от шпионажа.

На этой неделе в Анкоридж срочно прибыли федеральные агенты и военные, чтобы подготовить саммит. Непосредственное руководство охраной осуществляет Секретная служба США, однако она тесно сотрудничает с охраной Путина.

По данным сервисов отслеживания полетов, сегодня утром с местного аэродрома поднялся в воздух самолет дальнего радиолокационного наблюдения Boeing E-3C, способный обнаруживать угрозы, включая самолеты и ракеты.

Параллельно с физической охраной идет менее дипломатическая операция — защита от разведки.

«Между спецслужбами нет никакого доверия», — отметил один из собеседников, ранее участвовавший в подобных операциях.

По его словам, российская делегация, опасаясь технической прослушки, вероятно, будет пользоваться одноразовыми телефонами и компьютерами, которые затем уничтожат. Также делегатов инструктируют, как избежать компрометации.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске. В РФ ожидают, что переговоры могут занять минимум 6-7 часов.

Дональд Трамп заявил, что может досрочно покинуть переговоры с Путиным, если встреча пойдет не по плану.

Ранее в Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску.

