Практика судов
  1. В мире

США и Россия готовятся к саммиту Трампа и Путина на Аляске под плотным «колпаком» безопасности — CNN

20:33, 15 августа 2025
Перед встречей Трампа и Путина спецслужбы двух стран развернули масштабную операцию по защите от физических угроз и шпионажа.
США и Россия готовятся к саммиту Трампа и Путина на Аляске под плотным «колпаком» безопасности — CNN
Фото: AP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американские и российские спецслужбы координируют меры безопасности перед встречей президента США Дональда Трампа и Путина. Как сообщили источники в сфере нацбезопасности изданию CNN, оба лидера окажутся под многоуровневой защитой — не только от физических угроз, но и от шпионажа.

На этой неделе в Анкоридж срочно прибыли федеральные агенты и военные, чтобы подготовить саммит. Непосредственное руководство охраной осуществляет Секретная служба США, однако она тесно сотрудничает с охраной Путина.

По данным сервисов отслеживания полетов, сегодня утром с местного аэродрома поднялся в воздух самолет дальнего радиолокационного наблюдения Boeing E-3C, способный обнаруживать угрозы, включая самолеты и ракеты.

Параллельно с физической охраной идет менее дипломатическая операция — защита от разведки.

«Между спецслужбами нет никакого доверия», — отметил один из собеседников, ранее участвовавший в подобных операциях.

По его словам, российская делегация, опасаясь технической прослушки, вероятно, будет пользоваться одноразовыми телефонами и компьютерами, которые затем уничтожат. Также делегатов инструктируют, как избежать компрометации.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске. В РФ ожидают, что переговоры могут занять минимум 6-7 часов.

Дональд Трамп заявил, что может досрочно покинуть переговоры с Путиным, если встреча пойдет не по плану.

Ранее в Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США путин Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Молдова может опередить Украину в гонке за членство в ЕС – Politico

Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Молдовы — ключевого юридического шага на пути к членству — в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

Публикацию деклараций военных отложат на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные — Юлия Свириденко

Публикацию деклараций военных в Реестре НАПК предлагается отложить на год после завершения военного положения.

Члены Высшего совета правосудия, родственники членов ВККС и ВСП станут судьями Северного апелляционного хозяйственного суда – кто стал победителем конкурса в апелляционные хозяйственные суды, список

Рекомендации для назначения на должности судей апелляционных хозяйственных судов получили 55 победителей конкурса.

Президент поручил обновить план внешнеполитической работы до конца этого года — Андрей Ермак принял участие в совещании

Владимир Зеленский провел совещание с участием Андрея Ермака, Руслана Стефанчука, Рустема Умерова, Юлии Свириденко и других.

Конкурс на должности судей апелляционных административных судов завершен – апелляционные суды получат 42 судей, список победителей

Самыми популярными стали апелляционные административные суды Киева, Львова и Винницы, а наименее популярными стали апелляции на востоке страны.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду