Практика судів
  1. В Україні

СБУ затримала російських агентів, які готували новий удар по Одещині

21:23, 15 серпня 2025
Чотирьох жителів Одещин підозрюють у роботі на російські спецслужби.
СБУ затримала російських агентів, які готували новий удар по Одещині
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки повідомила про успішну спецоперацію, внаслідок якої на Одещині затримали чотирьох агентів ФСБ разом із керівником групи. Вони допомагали окупантам коригувати удари по стратегічних об’єктах оборони, зокрема по складах озброєння та позиціях української ППО.

У СБУ розповіли, що очолював групу охоронець спортивної школи, якого завербував знайомий з Криму — агент російської спецслужби.  За завданням кураторів резидент сформував групу з трьох осіб: місцевого тренера, таксиста та його дружини, яка працювала продавчинею.

Агенти збирали інформацію про переміщення військової техніки, розпитували цивільних та передавали зібрані дані через кодові слова. СБУ вдалося зафіксувати їхню діяльність на ранньому етапі, після чого усіх учасників викрили та затримали.

Фігурантам повідомили про підозру. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Молдова може випередити Україну у перегонах за членство в ЄС – Politico

Згідно зі сценарієм, який вивчають чиновники ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого «переговорного кластера» для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства — на початку наступного місяця після зустрічі міністрів ЄС.

Публікацію декларацій військових відкладуть на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані – Юлія Свириденко

Публікацію декларацій військових в Реєстрі НАЗК пропонується відкласти на рік після завершення воєнного стану.

Члени Вищої ради правосуддя, родичі членів ВККС та ВРП стануть суддями Північного апеляційного господарського суду – хто став переможцем конкурсу в апеляційні господарські суди, список

Рекомендації для призначення на посади суддів апеляційних господарських судів отримали 55 переможців конкурсу.

Президент доручив оновити план зовнішньополітичної роботи до кінця цього року – Андрій Єрмак взяв участь у нараді

Володимир Зеленський провів нараду за участі Андрія Єрмака, Руслана Стефанчука, Рустема Умєрова, Юлії Свириденко та інших.

Конкурс на посади суддів апеляційних адміністративних судів завершено – апеляційні суди отримають 42 суддів, список переможців

Найбільш популярними стали апеляційні адміністративні суди Києва, Львова та Вінниці, а найменш популярні – апеляції на сході країни.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду