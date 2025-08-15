СБУ затримала російських агентів, які готували новий удар по Одещині

Чотирьох жителів Одещин підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Служба безпеки повідомила про успішну спецоперацію, внаслідок якої на Одещині затримали чотирьох агентів ФСБ разом із керівником групи. Вони допомагали окупантам коригувати удари по стратегічних об’єктах оборони, зокрема по складах озброєння та позиціях української ППО.

У СБУ розповіли, що очолював групу охоронець спортивної школи, якого завербував знайомий з Криму — агент російської спецслужби. За завданням кураторів резидент сформував групу з трьох осіб: місцевого тренера, таксиста та його дружини, яка працювала продавчинею.

Агенти збирали інформацію про переміщення військової техніки, розпитували цивільних та передавали зібрані дані через кодові слова. СБУ вдалося зафіксувати їхню діяльність на ранньому етапі, після чого усіх учасників викрили та затримали.

Фігурантам повідомили про підозру. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

