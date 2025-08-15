СБУ задержала российских агентов, готовивших новый удар по Одесской области

Четырех жителей Одесской области подозревают в работе на российские спецслужбы.

Служба безопасности сообщила об успешной спецоперации, в результате которой в Одесской области задержали четырех агентов ФСБ вместе с руководителем группы. Они помогали оккупантам корректировать удары по стратегическим объектам обороны, в частности, по составам вооружения и позициям украинского ПВО.

В СБУ рассказали, что возглавлял группу охранник спортивной школы, завербованный знакомым из Крыма — агентом российской спецслужбы. По заданию кураторов резидент сформировал группу из трех человек: местного тренера, таксиста и его жены, работавшей продавщицей.

Агенты собирали информацию о перемещении военной техники, расспрашивали гражданских и передавали собранные данные через кодовые слова. СБУ удалось зафиксировать их деятельность на раннем этапе, после чего всех участников разоблачили и задержали.

Фигурантам сообщили о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога.

