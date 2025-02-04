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Если не берете Украину в НАТО, верните ядерное оружие, — Зеленский о гарантиях безопасности

19:35, 4 февраля 2025
Владимир Зеленский допустил, что Запад может снабдить Украину ракетами для сдерживания России.
Если не берете Украину в НАТО, верните ядерное оружие, — Зеленский о гарантиях безопасности
Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США, в случае нежелания поддерживать вступление Украины в НАТО, могли бы предоставить стране альтернативную гарантию безопасности в виде ядерного оружия. Об этом он сказал в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану.

По словам Главы государства, вступление Украины в НАТО может затянуться «на годы или десятилетия», и в таком случае «возникает абсолютно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла все это время на всем этом пути?».

«Какой пакет поддержки, какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие», – сказал Зеленский.

Глава государства также допустил, что Запад может обеспечить Украину ракетами для сдерживания России, но могут ли они остановить ядерные ракеты РФ – «это риторический вопрос».

«Поэтому поступим так: верните нам ядерное оружие; отдайте нам ракетные комплексы; партнеры, помогите нам профинансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны», – описал гипотетическую ситуацию Зеленский.

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США НАТО Украина Владимир Зеленский

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