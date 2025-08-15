У Харкові судитимуть чоловіка за будівництво лазні та басейну на березі річки

52-річного чоловіка обвинувачують у захопленні землі на березі річки та зведенні там лазні й басейну без дозвільних документів,

Київська окружна прокуратура м. Харкова направила до суду обвинувальний акт щодо 52-річного чоловіка, якого обвинувачують у самовільному зайнятті земельної ділянки та будівництві споруд у прибережній захисній смузі річки Харків (ч.ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України).

Як вказули у Харківській обласній прокуратурі, за даними слідства, подружжя без правових підстав огородило комунальну землю на березі річки, обмеживши доступ до неї, та приєднало її до приватної ділянки, що належить дружині обвинуваченого. На захопленій території вони звели лазню та стаціонарний басейн без дозвільних документів, порушивши вимоги земельного та водного законодавства.

Експертиза встановила, що такими діями територіальній громаді Харкова завдано шкоди на понад 415 тис. грн.

Справу розглядатиме Київський районний суд м. Харкова. Дружині обвинуваченого повідомлено про підозру заочно, слідство щодо неї триває.

