В Харькове будут судить мужчину за строительство бани и бассейна на берегу реки

52-летний мужчина обвиняется в захвате земли на берегу реки и возведении там бани и бассейна без разрешительных документов,

Киевская окружная прокуратура г. Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины, которого обвиняют в самовольном занятии земельного участка и строительстве сооружений в прибрежной защитной полосе реки Харьков (ч.ч. 2, 4 ст. 197-1 УК Украины).

Как указали в Харьковской областной прокуратуре, по данным следствия, супруги без правовых оснований огородили коммунальную землю на берегу реки, ограничив доступ к ней, и присоединили её к частному участку, принадлежащему жене обвиняемого. На захваченной территории они возвели баню и стационарный бассейн без разрешительных документов, нарушив требования земельного и водного законодательства.

Экспертиза установила, что такими действиями территориальной громаде Харькова нанесён ущерб на сумму более 415 тыс. грн.

Дело будет рассматривать Киевский районный суд г. Харькова. Жене обвиняемого заочно сообщено о подозрении, следствие в отношении неё продолжается.

