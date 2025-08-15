В Харькове будут судить мужчину за строительство бани и бассейна на берегу реки

Киевская окружная прокуратура г. Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины, которого обвиняют в самовольном занятии земельного участка и строительстве сооружений в прибрежной защитной полосе реки Харьков (ч.ч. 2, 4 ст. 197-1 УК Украины).
Как указали в Харьковской областной прокуратуре, по данным следствия, супруги без правовых оснований огородили коммунальную землю на берегу реки, ограничив доступ к ней, и присоединили её к частному участку, принадлежащему жене обвиняемого. На захваченной территории они возвели баню и стационарный бассейн без разрешительных документов, нарушив требования земельного и водного законодательства.
Экспертиза установила, что такими действиями территориальной громаде Харькова нанесён ущерб на сумму более 415 тыс. грн.
Дело будет рассматривать Киевский районный суд г. Харькова. Жене обвиняемого заочно сообщено о подозрении, следствие в отношении неё продолжается.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.