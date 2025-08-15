Штучний інтелект навчився читати думки людей з точністю до 74%

Дослідники стверджують, що одного разу нова технологія зможе допомогти людям, які не можуть говорити, легко спілкуватися.

У США дослідники Стенфордського університету оприлюднили результати роботи експериментального нейро-комп’ютерного інтерфейсу (brain-computer interface), здатного перетворювати внутрішнє мовлення людини на текст. Під час випробувань технологія показала точність розпізнавання до 74%, пише EuroNews.

Науковці зазначають, нова технологія відкриває перспективу використання таких систем для відновлення можливості спілкування у людей, які не можуть говорити.

Пристрій працює шляхом зчитування нейронної активності з моторної кори – ділянки мозку, відповідальної за формування мовлення. Чотирьом добровольцям імплантували мікроелектроди, що реєструють електричні сигнали від нейронів у мозку. Під час експерименту учасників просили або намагатися вимовляти певні слова, або лише уявляти, що вони їх говорять. Обидва завдання активували частково ті самі зони мозку, що дало змогу алгоритму штучного інтелекту «навчитися» розпізнавати невимовлені речення.

«Вперше нам вдалося зрозуміти, як виглядає активність мозку, коли ви просто думаєте про розмову», - сказала Ерін Кунц, один з авторів дослідження і дослідник зі Стенфордського університету..

Для додаткового захисту приватності вчені протестували функцію «пароля», який мав дозволяти або блокувати розпізнавання внутрішньої розмови. В одному з тестів учасники обрали кодову фразу «Chitty chitty bang bang». Система ідентифікувала її правильно у близько 99% випадків, що продемонструвало можливість контролювати доступ до внутрішніх думок.

За словами доцента кафедри нейрохірургії Стенфордського університету Френка Віллетта, технологія має потенціал відновлювати спілкування у формі, максимально близькій до природного мовлення.

«Ця робота дає реальну надію на те, що мовні нейрокомп'ютерні інтерфейси одного разу зможуть відновити спілкування, яке буде таким же швидким, природним і комфортним, як розмовна мова», - сказав він.

Автори також додали, що наразі розробка перебуває на початковій стадії.

