Практика судів
  1. У світі

Штучний інтелект навчився читати думки людей з точністю до 74%

19:56, 15 серпня 2025
Дослідники стверджують, що одного разу нова технологія зможе допомогти людям, які не можуть говорити, легко спілкуватися.
Штучний інтелект навчився читати думки людей з точністю до 74%
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США дослідники Стенфордського університету оприлюднили результати роботи експериментального нейро-комп’ютерного інтерфейсу (brain-computer interface), здатного перетворювати внутрішнє мовлення людини на текст. Під час випробувань технологія показала точність розпізнавання до 74%, пише EuroNews.

Науковці зазначають, нова технологія відкриває перспективу використання таких систем для відновлення можливості спілкування у людей, які не можуть говорити.

Пристрій працює шляхом зчитування нейронної активності з моторної кори – ділянки мозку, відповідальної за формування мовлення. Чотирьом добровольцям імплантували мікроелектроди, що реєструють електричні сигнали від нейронів у мозку. Під час експерименту учасників просили або намагатися вимовляти певні слова, або лише уявляти, що вони їх говорять. Обидва завдання активували частково ті самі зони мозку, що дало змогу алгоритму штучного інтелекту «навчитися» розпізнавати невимовлені речення.

«Вперше нам вдалося зрозуміти, як виглядає активність мозку, коли ви просто думаєте про розмову», - сказала Ерін Кунц, один з авторів дослідження і дослідник зі Стенфордського університету..

Для додаткового захисту приватності вчені протестували функцію «пароля», який мав дозволяти або блокувати розпізнавання внутрішньої розмови. В одному з тестів учасники обрали кодову фразу «Chitty chitty bang bang». Система ідентифікувала її правильно у близько 99% випадків, що продемонструвало можливість контролювати доступ до внутрішніх думок.

За словами доцента кафедри нейрохірургії Стенфордського університету Френка Віллетта, технологія має потенціал відновлювати спілкування у формі, максимально близькій до природного мовлення.

«Ця робота дає реальну надію на те, що мовні нейрокомп'ютерні інтерфейси одного разу зможуть відновити спілкування, яке буде таким же швидким, природним і комфортним, як розмовна мова», - сказав він.

Автори також додали, що наразі розробка перебуває на початковій стадії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Молдова може випередити Україну у перегонах за членство в ЄС – Politico

Згідно зі сценарієм, який вивчають чиновники ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого «переговорного кластера» для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства — на початку наступного місяця після зустрічі міністрів ЄС.

Публікацію декларацій військових відкладуть на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані – Юлія Свириденко

Публікацію декларацій військових в Реєстрі НАЗК пропонується відкласти на рік після завершення воєнного стану.

Члени Вищої ради правосуддя, родичі членів ВККС та ВРП стануть суддями Північного апеляційного господарського суду – хто став переможцем конкурсу в апеляційні господарські суди, список

Рекомендації для призначення на посади суддів апеляційних господарських судів отримали 55 переможців конкурсу.

Президент доручив оновити план зовнішньополітичної роботи до кінця цього року – Андрій Єрмак взяв участь у нараді

Володимир Зеленський провів нараду за участі Андрія Єрмака, Руслана Стефанчука, Рустема Умєрова, Юлії Свириденко та інших.

Конкурс на посади суддів апеляційних адміністративних судів завершено – апеляційні суди отримають 42 суддів, список переможців

Найбільш популярними стали апеляційні адміністративні суди Києва, Львова та Вінниці, а найменш популярні – апеляції на сході країни.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду