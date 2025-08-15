Искусственный интеллект научился читать мысли людей с точностью до 74%

Исследователи утверждают, что однажды новая технология сможет помочь людям, которые не могут говорить, легко общаться.

В США исследователи Стэнфордского университета опубликовали результаты работы экспериментального нейро-компьютерного интерфейса (brain-computer interface), способного преобразовывать внутреннюю речь человека в текст. Во время испытаний технология показала точность распознавания до 74%, пишет EuroNews.

Ученые отмечают, что новая технология открывает перспективу использования таких систем для восстановления возможности общения у людей, которые не могут говорить.

Устройство работает путем считывания нейронной активности с моторной коры — участка мозга, отвечающего за формирование речи. Четырем добровольцам имплантировали микроэлектроды, регистрирующие электрические сигналы от нейронов в мозге. Во время эксперимента участников просили либо пытаться произносить определенные слова, либо лишь представлять, что они их говорят. Оба задания активировали частично одни и те же зоны мозга, что позволило алгоритму искусственного интеллекта «научиться» распознавать непроизнесенные предложения.

«Впервые нам удалось понять, как выглядит активность мозга, когда вы просто думаете о разговоре», — сказала Эрин Кунц, один из авторов исследования и научный сотрудник Стэнфордского университета.

Для дополнительной защиты приватности ученые протестировали функцию «пароля», который должен был разрешать или блокировать распознавание внутренней речи. В одном из тестов участники выбрали кодовую фразу «Chitty chitty bang bang». Система правильно идентифицировала ее примерно в 99% случаев, что продемонстрировало возможность контролировать доступ к внутренним мыслям.

По словам доцента кафедры нейрохирургии Стэнфордского университета Фрэнка Виллетта, технология имеет потенциал восстанавливать общение в форме, максимально приближенной к естественной речи.

«Эта работа дает реальную надежду на то, что речевые нейрокомпьютерные интерфейсы однажды смогут восстановить общение, которое будет таким же быстрым, естественным и комфортным, как разговорная речь», — сказал он.

Авторы также добавили, что в настоящее время разработка находится на начальной стадии.

