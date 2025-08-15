Практика судов
  1. В мире

Искусственный интеллект научился читать мысли людей с точностью до 74%

19:56, 15 августа 2025
Исследователи утверждают, что однажды новая технология сможет помочь людям, которые не могут говорить, легко общаться.
Искусственный интеллект научился читать мысли людей с точностью до 74%
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США исследователи Стэнфордского университета опубликовали результаты работы экспериментального нейро-компьютерного интерфейса (brain-computer interface), способного преобразовывать внутреннюю речь человека в текст. Во время испытаний технология показала точность распознавания до 74%, пишет EuroNews.

Ученые отмечают, что новая технология открывает перспективу использования таких систем для восстановления возможности общения у людей, которые не могут говорить.

Устройство работает путем считывания нейронной активности с моторной коры — участка мозга, отвечающего за формирование речи. Четырем добровольцам имплантировали микроэлектроды, регистрирующие электрические сигналы от нейронов в мозге. Во время эксперимента участников просили либо пытаться произносить определенные слова, либо лишь представлять, что они их говорят. Оба задания активировали частично одни и те же зоны мозга, что позволило алгоритму искусственного интеллекта «научиться» распознавать непроизнесенные предложения.

«Впервые нам удалось понять, как выглядит активность мозга, когда вы просто думаете о разговоре», — сказала Эрин Кунц, один из авторов исследования и научный сотрудник Стэнфордского университета.

Для дополнительной защиты приватности ученые протестировали функцию «пароля», который должен был разрешать или блокировать распознавание внутренней речи. В одном из тестов участники выбрали кодовую фразу «Chitty chitty bang bang». Система правильно идентифицировала ее примерно в 99% случаев, что продемонстрировало возможность контролировать доступ к внутренним мыслям.

По словам доцента кафедры нейрохирургии Стэнфордского университета Фрэнка Виллетта, технология имеет потенциал восстанавливать общение в форме, максимально приближенной к естественной речи.

«Эта работа дает реальную надежду на то, что речевые нейрокомпьютерные интерфейсы однажды смогут восстановить общение, которое будет таким же быстрым, естественным и комфортным, как разговорная речь», — сказал он.

Авторы также добавили, что в настоящее время разработка находится на начальной стадии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Молдова может опередить Украину в гонке за членство в ЕС – Politico

Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Молдовы — ключевого юридического шага на пути к членству — в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

Публикацию деклараций военных отложат на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные — Юлия Свириденко

Публикацию деклараций военных в Реестре НАПК предлагается отложить на год после завершения военного положения.

Члены Высшего совета правосудия, родственники членов ВККС и ВСП станут судьями Северного апелляционного хозяйственного суда – кто стал победителем конкурса в апелляционные хозяйственные суды, список

Рекомендации для назначения на должности судей апелляционных хозяйственных судов получили 55 победителей конкурса.

Президент поручил обновить план внешнеполитической работы до конца этого года — Андрей Ермак принял участие в совещании

Владимир Зеленский провел совещание с участием Андрея Ермака, Руслана Стефанчука, Рустема Умерова, Юлии Свириденко и других.

Конкурс на должности судей апелляционных административных судов завершен – апелляционные суды получат 42 судей, список победителей

Самыми популярными стали апелляционные административные суды Киева, Львова и Винницы, а наименее популярными стали апелляции на востоке страны.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду