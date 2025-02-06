Практика судов
  1. В Украине

Для военнослужащих ТЦК создадут правила поведения по обращению с гражданскими

14:30, 6 февраля 2025
В Сухопутных войсках также отметили, что термины «бусификация» и «людоловы» должны исчезнуть из повседневного лексикона украинцев, это элемент российской ИПСО.
Для военнослужащих ТЦК создадут правила поведения по обращению с гражданскими
Фото: novyny.pro
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начальник управления коммуникаций Командование Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщил, что для военнослужащих ТЦК планируют разработать правила по обращению с военнообязанными. Об этом он сказал в интервью Hromadske.

Чиновник отметил, что правила, которые планируют создать уже в феврале, будут обязательными для всех. Саранцев отметил, что эти правила доведут до всех военных ТЦК, чтобы в дальнейшем не допустить нарушения прав человека и не возмущать общество.

«К сожалению, да, негатив кое-где случается и со стороны ТЦК. Но это не остается незамеченным и не остается без наказания. Проводятся расследования, делаются соответствующие выводы. Но что делает враг? Он просто эти вопросы масштабирует и нагнетает», – заявил Саранцев.

Еще он добавил, что термины «бусификация» и «людоловы» должны исчезнуть из повседневного лексикона украинцев, это элемент российской ИПСО.

«Как бы это сейчас ни звучало, ведь «российская ИПСО» уже становится мемом. Однако это все очень легко входит в наше потребление», - добавил Саранцев.

Напомним, Комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и правоохранительной деятельности провели совместное заседание, в ходе которого обсудили факты противоправных действий должностных лиц ТЦК – применение насилия, препятствование деятельности адвокатов, создание блокпостов без соответствующих документов.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован первый случай, когда водителя ограничили в праве управлять транспортным средством из-за нарушения правил военного учета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине приостановил работу Американский дом

Американский дом администрировался международной общественной организацией IREX, получавшей средства от Государственного департамента США и USAID.

Обязательство медиа удалять комментарии читателей, оскорбляющие третьих лиц, соответствует решению ЕСПЧ – в комитете сослались на заключение консультанта Совета Европы

Комитет по вопросам свободы слова призвал Президента быстрее подписать закон, дающий медиа 3 дня с получения определения суда об открытии производства, на решение вопроса – удалить комментарий читателя, оскорбляющий третьих лиц, или судиться.

Народные депутаты просят КСУ признать неконституционной часть закона о десоветизации законодательства, потому что из-за него возникли проблемы с правами граждан на землю

КСУ получил представление группы нардепов о конституционности определенных норм закона о десоветизации законодательства Украины, который был принят в апреле 2022 года – как оказалось, запрет на применение земельного законодательства советских времен привел к проблемам с правами граждан на землю

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по безотлагательным изменениям в порядок бронирования военнообязанных

Решением СНБО Кабмину поручено изменить особенности определения предприятий критически важными.

Верховный Суд пояснил, что рассмотрение судом дела, где он является третьим лицом, а основаниями иска являются его действия, без должного выяснения наличия или отсутствия оснований для отвода, не отвечает принципу беспристрастности

Объединенная палата КГС ВС подчеркнула, что во всех случаях судьи обязаны действовать таким образом, чтобы служить примером добродетели для участников судебных производств, общественности, поэтому несут полную ответственность за решение вопросов, связанных с их частным интересом, таким образом, чтобы максимально предотвращать конфликт интересов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду