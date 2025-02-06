Для военнослужащих ТЦК создадут правила поведения по обращению с гражданскими

В Сухопутных войсках также отметили, что термины «бусификация» и «людоловы» должны исчезнуть из повседневного лексикона украинцев, это элемент российской ИПСО.

Фото: novyny.pro

Начальник управления коммуникаций Командование Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщил, что для военнослужащих ТЦК планируют разработать правила по обращению с военнообязанными. Об этом он сказал в интервью Hromadske.

Чиновник отметил, что правила, которые планируют создать уже в феврале, будут обязательными для всех. Саранцев отметил, что эти правила доведут до всех военных ТЦК, чтобы в дальнейшем не допустить нарушения прав человека и не возмущать общество.

«К сожалению, да, негатив кое-где случается и со стороны ТЦК. Но это не остается незамеченным и не остается без наказания. Проводятся расследования, делаются соответствующие выводы. Но что делает враг? Он просто эти вопросы масштабирует и нагнетает», – заявил Саранцев.

Еще он добавил, что термины «бусификация» и «людоловы» должны исчезнуть из повседневного лексикона украинцев, это элемент российской ИПСО.

«Как бы это сейчас ни звучало, ведь «российская ИПСО» уже становится мемом. Однако это все очень легко входит в наше потребление», - добавил Саранцев.

Напомним, Комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и правоохранительной деятельности провели совместное заседание, в ходе которого обсудили факты противоправных действий должностных лиц ТЦК – применение насилия, препятствование деятельности адвокатов, создание блокпостов без соответствующих документов.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован первый случай, когда водителя ограничили в праве управлять транспортным средством из-за нарушения правил военного учета.

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