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В Украине усиливают меры безопасности в ТЦК после серии нападений и взрывов

15:15, 6 февраля 2025
Досмотр вещей и больше камер – основные меры безопасности, которые вводят в ТЦК.
В Украине усиливают меры безопасности в ТЦК после серии нападений и взрывов
Фото: molbuk.ua
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После серии нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и взрывов в их зданиях в Украине принято решение об усилении мер безопасности.

На Полтавщине увеличивают количество объектов видеонаблюдения и усиливают охрану помещений ТЦК. Как сообщил представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин в комментарии «Радио Свобода», после нападения на военного в Пирятине были немедленно отданы приказы о повышении бдительности и дополнительных мерах защиты.

Он отметил, что охрану помещений усилят дополнительными военнослужащими. Возможны определенные неудобства для посетителей, в частности, из-за более тщательного досмотра личных вещей: «Буквально в первые даже часы после получения информации, что произошло нападение на нашего военного, уже были отданы устные распоряжения, позже - письменные, относительно того, как реагировать, об усилении бдительности. Соответственно и сейчас также идет работа об усилении охраны территории, где у нас, например, видеонаблюдение. Оно у нас есть. Но проводится наращивание, увеличение людей, привлеченных к охране, конечно, будет однозначно. Возможно, действительно, для жителей будут определенные неудобства в том, что придется дольше ждать, пока выяснятся детали их прибытия. Досмотр, пакеты, пакеты, рюкзаки, конечно, уже проводится и будет проводиться однозначно».

Также рассматривается возможность оснастить военнослужащих нагрудными камерами. Истомин считает, что это позволит избежать спорных ситуаций: ««Это мое личное, конечно, мнение, но, мне кажется, что военнослужащие даже будут только за то, чтобы их разговор записывался, чтобы в случае какой-то конфликтной ситуации у них гарантированно было видео, что конфликт спровоцирован не ими», - сказал Истомин.

Также усиливают меры безопасности в военкоматах Львовской области, однако кардинальных изменений не предвидится, сообщил представитель Оперативного командования «Запад» Олег Домбровский. По его словам, ТЦК уже являются режимными объектами, поэтому действующих мер безопасности в основном достаточно.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Каменце-Подольском прогремел взрыв в ТЦК - предварительно есть погибший

Кроме того, 2 февраля в Павлограде произошел взрыв вблизи здания ТЦК и СП. В результате инцидента ранения получил один человек.

Напомним, 1 февраля в здании Ровенского ТЦК прогремел взрыв, есть погибший. 

Также в Пирятине мужчина застрелил из охотничьего ружья военнослужащего ТЦК.

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