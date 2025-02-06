Начальная подготовка новоназначенных судей – проблема конституционного уровня, – ректор Национальной школы судей Украины

Как было отмечено во время мероприятия, Национальная школа судей Украины – заведение судейского образования национального уровня, которое выполняет поставленные перед ним задачи, отвечая ожиданиям как судебной власти, законодателя, так и общества.

Начальная подготовка новоназначенных судей – проблема конституционного уровня. Об этом сообщили в Национальной школе судей Украины во время мероприятия в рамках образовательной программы Конституционного Суда Украины, посвященном институциональной роли Национальной школы судей Украины в обеспечении независимости судебной власти.

В обговоренні взяли участь судді КСУ Віктор Городовенко, Галина Юровська, Оксана Грищук, Василь Лемак, Алла Олійник, Сергій Різник, Петро Філюк та ректор НШСУ Микола Оніщук, який доєднався до заходу з відеоконференцзв’язку, перебуваючи з візитом у Національній школі суддів Франції.

Судді КСУ наголосили, що Національна школа суддів України – заклад суддівської освіти національного рівня, який виконує поставлені перед ним завдання, відповідаючи очікуванням як судової влади, законодавця, так і суспільства. Судді-конституціоналісти запевнили, що спеціальний статус НШСУ відповідає сучасним викликам правосуддя.

Відкриваючи захід, ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук зазначив, що це вперше, коли така плеяда відомих правників, науковців і викладачів-суддів КСУ присутня разом на просвітницькому заході КСУ щодо ролі та значення суддівської освіти. «Це додає нам і сил і енергії для того, щоб бути впевненими, що наша діяльність йде на користь суспільству», – наголосив М. Оніщук.

Він окреслив напрями модернізації суддівської освіти й інноваційного розвитку НШСУ та підкреслив важливу роль Школи у підготовці суддівського корпусу та діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо забезпечення кваліфікаційних екзаменувань.

М. Оніщук зазначив, що суддя має володіти не лише глибокими фаховими знаннями, а й відповідати високим етичним стандартам та доброчесності. «Тема суддівської освіти є інституційним явищем, а суддівська освіта є фундаментом системи правосуддя. Говорити про незалежність судів неможливо, якщо суддя не володіє цілою палітрою якостей фахових знань, етичних здібностей, комунікативних стандартів, які роблять його діяльність корисною для суспільства і такою, яка викликає довіру та повагу. А всі ці якості суддя здобуває не тільки завдяки життєвому досвіду, а й через освітній процес, який він проходить у Школі», – зазначив ректор НШСУ.

Микола Оніщук заявив, що суддя відіграє особливу роль у суспільстві, адже наділяється повноваженнями, ухвалювати рішення щодо прав і свобод людини, її майна, будь-яких інших немайнових прав та інтересів. «На нас лежить дійсно відповідальна місія, щоб через початкову підготовку судді, освітні заходи з підтримання та підвищення кваліфікації судді домогтись, аби правосуддя, яке відправляється українськими суддями і відповідало суспільним очікуванням», – додав Оніщук.

За його словами, система суддівського навчання складається, зокрема, окрім навчальних заходів із підтримання та підвищення кваліфікації, з двомісячної початкової підготовки суддів після їхнього призначення (для всіх суддів першої інстанції, суддів апеляційних та спеціалізованих судів і суддів Верховного Суду, які не мають досвіду відправлення правосуддя). «Це надскладне завдання, щоб у такі стислі строки передати судді всі необхідні навики, вміння та переконання, щоб бути готовими для відправлення правосуддя. Суддя, як відомо, не може бути стажером згідно з конституційними приписами. Тож у переважній більшості країн ЄС обов’язковими елементами початкової підготовки є їхнє стажування як практично орієнтована складова навчання, яке передує їх призначенню на посади», – повідомив ректор НШСУ.

Оніщук впевнений також, що значний обсяг роботи, яку проводить НШСУ, має бути видимим і зрозумілим не лише для професіоналів, а й для політичного класу, споріднених професій, громадськості тощо.

На сьогодні, за словами ректора, ВККСУ проводить конкурс на вакантні посади 550 суддів апеляційних судів, з яких приблизно третина буде призначена з-поміж науковців та адвокатів і саме НШСУ має забезпечити їх підготовку до майбутньої професії.

Не менш важливе завдання – початкова підготовка 1800 суддів місцевих судів, конкурс на зайняття вакантних посад в яких оголошено. А це вже питання конституційної ваги. Звісно, можна провести кваліфікаційні процедури (рекрутинг) для такої кількості суддів. Але судді, щойно їх буде призначено, мають пройти двомісячну фахову початкову підготовку відповідно до загальновизнаних вимог. В умовах існуючого дефіциту тренерського складу НШСУ, відсутності стажувань та обмежених строків забезпечити це завдання є надскладно.

Як повідомив ректор, наприклад у Франції, для розв’язання схожого питання попередньо були посилені інституційні спроможності Національної школи магістратури Франції – збудовано нове приміщення, суттєво збільшено штат магістратів залучених до викладання, а сам добір був пролонгований на декілька років.

«Ми проводитимемо консультації із законодавцями, урядом та органами суддівського врядування щодо організації цього процесу та визначення заходів, необхідних для забезпечення належної фахової підготовки значної кількості суддів. Суспільство має бути впевненим, що проблему кадрового голоду буде вирішено не лише з погляду цифр і призначень, а й із переконанням, що до судової системи прийдуть підготовлені та доброчесні судді», – сказав Оніщук.

Водночас М. Оніщук також наголосив на низці ініціатив, спрямованих на розвиток комунікації та діалогу НШСУ з громадськістю. Зокрема, запроваджуються дні відкритих дверей, створено відділ з комунікацій, передбачено створення відеомайстерні та інші заходи, спрямовані на покращення «видимості» Школи.

По суті йдеться про модернізацію вітчизняної суддівської освіти. «З цією метою ми звернулися до Європейської комісії з проханням провести аудит НШСУ з боку європейської мережі суддівської освіти», – наголосив Оніщук, додавши, що НШСУ тісно співпрацює з низкою проєктів міжнародної технічної допомоги.

Ректор також зазначив, що щорічно НШСУ проводить навчання більше 40 тисяч слухачів, серед яких судді, помічники суддів, працівники апаратів та служби судової охорони, а загальний обсяг навчальних заходів, які проводить НШСУ, є значно вищим порівняно із середньоєвропейськими показниками.

Члени КСУ, своєю чергою, відзначили успішну реалізацію спільного просвітницького проєкту Конституційного Суду України та Національної школи суддів України. Вони переконані, що НШСУ і надалі докладатиме максимум зусиль для забезпечення професійного розвитку суддів.

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