Садовый дом без регистрации — какие могут быть последствия и как его правильно продать

20:41, 26 ноября 2025
Если садовый дом еще не зарегистрирован, но человек хочет его продать, ему нужно выполнить ряд важных шагов.
Садовый дом, который лицо планирует продать, должен быть зарегистрирован в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Без этой регистрации продажа официально невозможна. Об этом напомнило Управление ЦНАП исполнительного комитета Жмеринского городского совета.

Когда регистрация обязательна?

Всегда.

Если ваш садовый дом еще не зарегистрирован, но вы хотите его продать, нужно выполнить такие шаги:

Изготовить технический паспорт (если его нет или он устарел).

Подать документы для государственной регистрации права собственности.

Что нужно учесть перед оформлением?

Первый вариант: дом построен до 05.08.1992 года

В этом случае:

  • ввод в эксплуатацию не требуется;
  • вы можете сразу оформлять право собственности;
  • достаточно технического паспорта и документов на землю.

Важно: убедитесь, что земельный участок под домом находится в вашей собственности

(госакт, свидетельство, договор купли-продажи и т. п.).

После оформления — регистрация права собственности и получение выписки из реестра.

Второй вариант: дом построен после 05.08.1992 года

Необходимо иметь:

  • документ о вводе объекта в эксплуатацию
  • (или подтверждение его регистрации в Едином реестре документов);
  • технический паспорт;
  • документ о присвоении адреса,
  • кроме случаев, когда это индивидуальный жилой, садовый или дачный дом, построенный на земельном участке с уже зарегистрированным правом собственности.

В таком случае достаточно указать кадастровый номер участка в заявлении.

Можно ли купить «по-простому», без регистрации?

Нет. Такой «договор» фактически недействителен, поскольку:

  • он не предоставляет покупателю право собственности;
  • не будет внесен в Государственный реестр;
  • легко оспаривается в суде.

Риск:

можно потерять и деньги, и недвижимость.

дом ЦНАП

