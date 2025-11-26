Как происходит освобождение средств из-под ареста на основании обращения ГНС в суд

Для освобождения средств из-под ареста налоговый орган в течение двух рабочих дней после того, как узнал основания для его отмены, подать соответствующее обращение в суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обстоятельства, при которых налоговый орган может наложить административный арест на имущество налогоплательщика, определены в пункте 94.2 статьи 94 Налогового кодекса Украины. Об этом сообщили в ГНС в Ивано-Франковской области.

Арешт может быть наложен контролирующим органом на любое имущество налогоплательщика, кроме имущества, на которое не может быть обращено взыскание согласно закону, и средств на счёте налогоплательщика.

Арешт средств на счёте/электронном кошельке налогоплательщика осуществляется исключительно на основании решения суда путём обращения контролирующего органа в суд.

Согласно п. 3 разд. VII Порядка применения административного ареста имущества налогоплательщика, утверждённого приказом Министерства финансов Украины от 14.07.2017 №632, с изменениями и дополнением, для применения ареста средств на счёте/электронном кошельке налогоплательщика налоговый орган подаёт в суд заявление в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Украины.

В соответствии с п. 76 разд. V Инструкции о безналичных расчётах в национальной валюте пользователей платёжных услуг, утверждённой постановлением Правления Национального банка Украины от 29.07.2022 №163, поставщик платёжных услуг плательщика, у которого открыт счёт/счета плательщика, принимает меры по обеспечению исполнения документа, в частности, судебного решения об аресте средств, который поступил в этот операционный день.

Поставщик платёжных услуг плательщика осуществляет приостановление расходных операций по счетам пользователей на основании решения суда, вынесенного по обращению контролирующего органа и поступившего к поставщику платёжных услуг плательщика непосредственно от суда или контролирующего органа после получения решения суда.

Основания для прекращения административного ареста имущества налогоплательщика определены в п. 94.19 ст. 94 НКУ.

Освобождение средств из-под ареста банк, другое финансовое учреждение, небанковский поставщик платёжных услуг, эмитент электронных денег осуществляет по решению суда. Для освобождения средств из-под ареста налоговый орган обращается в суд в течение двух рабочих дней, следующих за днём, когда налоговому органу стало известно о возникновении оснований для прекращения такого ареста.

Судебные решения, вступившие в законную силу, являются обязательными к исполнению всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, физическими и юридическими лицами и их объединениями на всей территории Украины (часть вторая ст. 14 Кодекса административного судопроизводства Украины от 06 июля 2005 года №2747-IV с изменениями и дополнениями).

В соответствии с п. 84 разд. V Инструкции №163 поставщик платёжных услуг плательщика принимает к исполнению документ, в частности, судебное решение о снятии ареста со средств, который поступил к нему в электронной или бумажной форме.

Поставщик платёжных услуг плательщика принимает к исполнению документ о снятии ареста средств в бумажной форме, который доставлен к поставщику платёжных услуг плательщика самостоятельно исполнителем (представителем/доверенным лицом, помощником частного исполнителя), адвокатом, следователем, представителем суда, следственного судьи, прокурора, контролирующего органа или который поступил заказным или ценным письмом, отправителем которого является исполнитель, следователь, суд, следственный судья, прокурор, контролирующий орган. Поставщик платёжных услуг плательщика устанавливает полномочия лица, которое самостоятельно доставило документ об аресте средств, в порядке, определённом его внутренними документами.

Согласно Общим положениям Инструкции №163 поставщик платёжных услуг плательщика выполняет платёжную инструкцию пользователя в течение операционного дня, если платёжная инструкция поступила к нему в течение операционного времени, или в другой срок, если это предусмотрено условиями договора. Поставщик платёжных услуг плательщика выполняет платёжную инструкцию пользователя, поступившую к нему после окончания операционного времени, не позднее следующего операционного дня или в другой срок, если это предусмотрено условиями договора.

Таким образом, административный арест средств на счёте налогоплательщика может быть применён исключительно на основании решения суда.

С целью освобождения средств из-под ареста налоговый орган обращается в суд в течение двух рабочих дней, следующих за днём, когда налоговому органу стало известно о возникновении оснований для прекращения такого ареста.

После вынесения судом решения о снятии ареста со средств и вступления его в законную силу такое решение подлежит обязательному исполнению поставщиком платёжных услуг.

Поставщик платёжных услуг плательщика осуществляет возобновление расходных операций по счёту пользователя на основании решения налогового управляющего или суда.

Деятельность поставщиков платёжных услуг регулируется Законом Украины от 30 июня 2021 года №1591-IX «О платёжных услугах» с изменениями и дополнениями, а также Инструкцией №163 и другим законодательством Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.