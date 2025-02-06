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В Україні посилюють заходи безпеки у ТЦК після серії нападі та вибухів

15:15, 6 лютого 2025
Огляд речей та більше камер – основні заходи безпеки, які запроваджують у ТЦК.
В Україні посилюють заходи безпеки у ТЦК після серії нападі та вибухів
Фото: molbuk.ua
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Після серії нападів на військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і вибухів у їхніх будівлях в Україні ухвалено рішення про посилення заходів безпеки.

На Полтавщині збільшують кількість об'єктів відеоспостереження та посилюють охорону приміщень ТЦК. Як повідомив речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін у коментарі «Радіо Свобода», після нападу на військового у Пирятині були негайно віддані накази щодо підвищення пильності та додаткових заходів захисту.

Він зазначив, що охорону приміщень посилять додатковими військовослужбовцями. Можливі певні незручності для відвідувачів, зокрема, через ретельніший огляд особистих речей: «Буквально в перші навіть години після отримання інформації, що стався напад на нашого військового, вже були віддані усні розпорядження, пізніше – письмові, стосовно того, як реагувати, про посилення пильності. Відповідно й зараз також йде робота про посилення охорони території, де у нас, наприклад, відеоспостереження. Воно в нас є. Але проводиться нарощування, збільшення людей, залучених до охорони, звичайно, буде однозначно. Можливо, дійсно, для жителів будуть певні незручності у тому, що доведеться довше чекати, доки з’ясуються деталі їхнього прибуття. Огляд, пакунки, пакети, рюкзаки, звичайно, вже проводиться і буде проводитися однозначно».

Також розглядається можливість оснастити військовослужбовців нагрудними камерами. Істомін вважає, що це дозволить уникнути спірних ситуацій: ««Це моя особиста, звичайно, думка, але, мені здається, що військовослужбовці навіть будуть лише за те, щоб їхня розмова записувалась, щоб у випадку якоїсь конфліктної ситуації в них гарантовано було відео, що конфлікт спровоковано не ними», – сказав Істомін.

Також посилюють заходи безпеки у військкоматах Львівської області, проте кардинальних змін не передбачається, повідомив речник Оперативного командування «Захід» Олег Домбровський. За його словами, ТЦК уже є режимними об’єктами, тому діючих заходів безпеки здебільшого достатньо.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Кам'янці-Подільському пролунав вибух у ТЦК — попередньо є загиблий

Крім того, 2 лютого у Павлограді стався вибух поблизу будівлі ТЦК та СП. Внаслідок інциденту поранення отримав один чоловік.

Нагадаємо, 1 лютого у будівлі Рівненського ТЦК пролунав вибух, є загиблий. 

Також у Пирятині чоловік застрелив з мисливської рушниці військовослужбовця ТЦК. 

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військові напад безпека ТЦК

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