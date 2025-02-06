В Украине приостановил работу Американский дом

Американский дом администрировался международной общественной организацией IREX, получавшей средства от Государственного департамента США и USAID.

Американский дом (America House) временно закрыт. Об этом сообщила организация на своей странице в Facebook.

Напомним, Американский дом в Киеве был открыт в 2015 году и занимался «развитием потенциала молодых лидеров Украины» и «укреплением связей между украинцами и американцами». Через Посольство США в Украине Американский дом администрируется международной общественной организацией IREX.

В 2023 году годовой портфель IREX составил 155 миллионов долларов США, а штат во всем мире насчитывал 760 человек.

В соответствии с данными финансовых отчетов, IREX получает средства от Государственного департамента США (DOS), Агентства США по международному развитию (USAID), других федеральных агентств и источников частного сектора. Приблизительно 84% и 81% средств, полученных в 2023 и 2022 годах, включая долю расходов, соответственно, были получены через вознаграждения от правительства США.

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