Практика судов
  1. В Украине

Украина должна получить сильные гарантии безопасности – Андрей Ермак о дальнейшей коммуникации с командой Трампа

10:10, 7 февраля 2025
Украинская сторона ждет визита спецпредставителя Президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в феврале.
Украина должна получить сильные гарантии безопасности – Андрей Ермак о дальнейшей коммуникации с командой Трампа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Непосредственная коммуникация с новой администрацией США очень важна для разработки общей позиции по достижению справедливого мира. Как указал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, об этом он сказал в интервью Associated Press.

По его словам, украинская сторона очень ждет визита спецпредставителя Президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в феврале, чтобы предоставить всестороннюю информацию о российской агрессии против нашей страны.

Напомним, что Андрей Ермак во время телефонного разговора со спецпредставителем Президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом обсудил предстоящий визит спецпредставителя в Украину.

«Для Президента Владимира Зеленского и нашей команды очень важно, чтобы новая администрация США поскорее получила полную реальную информацию о ситуации на поле боя. О том, как происходит мобилизация, какова ситуация с доставкой вооружений и техники. Коммуникация важна для выработки совместной с партнерами позиции, потому что невозможно формировать какие-либо планы по достижению мира без Украины», - подчеркнул руководитель ОП.

Следовательно, Андрей Ермак уже провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Майклом Волцом. Также ожидаются контакты с другими членами администрации Дональда Трампа.

«Украина должна подойти к переговорам по установлению справедливого и продолжительного мира в сильной позиции. Также необходимы гарантии безопасности, которые сейчас являются одной из тем всех разговоров с партнерами. Украина должна получить сильные гарантии. Речь идет о том, как предотвратить любую потенциальную агрессию со стороны России. Это не та страна, которая уважает международное право, права человека. И какие-либо решения не будут работать, если они не будут обеспечены и подтверждены надежными гарантиями безопасности», - подчеркнул Андрей Ермак.

В то же время, он подчеркнул, что в будущем Украина стремится быть сильным партнером во многих сферах, в частности в экономике.

«Наша страна стремится привлечь инвестиции из США и других государств. Именно поэтому в Плане победы Президента Владимира Зеленского, в частности, есть пункт об инвестициях в добыче полезных ископаемых», – пояснил Ермак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США Украина война Андрей Ермак

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд согласился с тем, что отказ пограничников студенту иностранного вуза в пересечении границы противоправный – детали дела

Суды указали, что решение пограничников об отказе в пересечении государственной границы в данном случае является вмешательством в свободу передвижения.

Галина Третьякова предлагает отдельно установить, что на период приостановления трудового договора работодатель не обязан выплачивать зарплату, гарантийные и компенсационные выплаты

Также будет установлена обязанность сторон трудового договора постоянно, в том числе и при приостановлении действия трудового договора, в срок не более 10 календарных дней – информировать другую сторону об изменении своих контактных данных.

Женщина путем обеспечения иска в виде ареста авто пыталась предотвратить взыскание долга с мужчины – что решил Верховный Суд

Как указал Верховный Суд, фактически истица по этому делу принятием мер обеспечения иска намеревалась установить препятствия в процедуре принудительного выполнения судебного решения по поводу взыскания с мужа в пользу банка задолженности по кредитному договору.

Для экономии средств на представительстве в иностранных судах в соглашениях между государством и инвестором предлагается указывать МКАС при Торгово-промышленной палате Украины

Комитет рекомендовал одобрить за основу законопроект, которым предлагают сделать из Украины центральное место для рассмотрения инвестиционных споров, расширив права Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины.

Объявлен новый конкурс на должность члена ВККС по квоте судей

Документы на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей можно подать с 10 февраля по 3 марта.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео