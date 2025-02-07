Украина должна получить сильные гарантии безопасности – Андрей Ермак о дальнейшей коммуникации с командой Трампа

Украинская сторона ждет визита спецпредставителя Президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в феврале.

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Непосредственная коммуникация с новой администрацией США очень важна для разработки общей позиции по достижению справедливого мира. Как указал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, об этом он сказал в интервью Associated Press.

По его словам, украинская сторона очень ждет визита спецпредставителя Президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в феврале, чтобы предоставить всестороннюю информацию о российской агрессии против нашей страны.

Напомним, что Андрей Ермак во время телефонного разговора со спецпредставителем Президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом обсудил предстоящий визит спецпредставителя в Украину.

«Для Президента Владимира Зеленского и нашей команды очень важно, чтобы новая администрация США поскорее получила полную реальную информацию о ситуации на поле боя. О том, как происходит мобилизация, какова ситуация с доставкой вооружений и техники. Коммуникация важна для выработки совместной с партнерами позиции, потому что невозможно формировать какие-либо планы по достижению мира без Украины», - подчеркнул руководитель ОП.

Следовательно, Андрей Ермак уже провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Майклом Волцом. Также ожидаются контакты с другими членами администрации Дональда Трампа.

«Украина должна подойти к переговорам по установлению справедливого и продолжительного мира в сильной позиции. Также необходимы гарантии безопасности, которые сейчас являются одной из тем всех разговоров с партнерами. Украина должна получить сильные гарантии. Речь идет о том, как предотвратить любую потенциальную агрессию со стороны России. Это не та страна, которая уважает международное право, права человека. И какие-либо решения не будут работать, если они не будут обеспечены и подтверждены надежными гарантиями безопасности», - подчеркнул Андрей Ермак.

В то же время, он подчеркнул, что в будущем Украина стремится быть сильным партнером во многих сферах, в частности в экономике.

«Наша страна стремится привлечь инвестиции из США и других государств. Именно поэтому в Плане победы Президента Владимира Зеленского, в частности, есть пункт об инвестициях в добыче полезных ископаемых», – пояснил Ермак.

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