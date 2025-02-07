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Україна має отримати сильні гарантії безпеки – Андрій Єрмак про подальшу комунікацію з командою Трампа

10:10, 7 лютого 2025
Українська сторона чекає на візит спецпредставника Президента США з питань України та Росії Кіта Келлога в лютому.
Україна має отримати сильні гарантії безпеки – Андрій Єрмак про подальшу комунікацію з командою Трампа
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Безпосередня комунікація з новою адміністрацією США дуже важлива для напрацювання спільної позиції щодо досягнення справедливого миру. Як вказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, про це він сказав в інтерв’ю Associated Press.

За його словами, українська сторона дуже чекає на візит спецпредставника Президента США з питань України та Росії Кіта Келлога в лютому, щоб надати всебічну інформацію про російську агресію проти нашої країни.

Нагадаємо, що Андрій Єрмак під час телефонної розмови зі спецпредставником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом обговорив майбутній візит спецпредставника до України.

«Для Президента Володимира Зеленського та нашої команди дуже важливо, щоб нова адміністрація США якомога швидше отримала повну реальну інформацію про ситуацію на полі бою. Про те, як проходить мобілізація, яка ситуація з доставкою озброєнь і техніки. Комунікація важлива для вироблення спільної з партнерами позиції, тому що неможливо формувати якісь плани щодо досягнення миру без України», - наголосив керівник ОП.

Відтак, Андрій Єрмак вже провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Майклом Волцом. Також очікуються контакти з іншими членами адміністрації Дональда Трампа.

«Україна має підійти до переговорів щодо встановлення справедливого й тривалого миру в сильній позиції. Також необхідні гарантії безпеки, що зараз є однією з тем усіх розмов із партнерами. Україна має отримати сильні гарантії. Йдеться про те, як запобігти будь-якій потенційній агресії з боку Росії. Це не та країна, яка поважає міжнародне право, права людини. І будь-які рішення не будуть працювати, якщо вони не будуть забезпечені й підтверджені надійними гарантіями безпеки», - підкреслив Андрій Єрмак.

Водночас він наголосив, що у майбутньому Україна прагне бути сильним партнером у багатьох сферах, зокрема в економіці.

«Наша країна прагне залучити інвестиції зі США та інших держав. Саме тому в Плані перемоги Президента Володимира Зеленського, зокрема, є пункт про інвестиції у видобуток корисних копалин», - пояснив Єрмак.

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США Україна війна Андрій Єрмак

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