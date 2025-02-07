Адміністрація Трампа скоротить штат USAID до 300 співробітників

Більшість співробітників USAID відправлять у відпустку.

Фото: Getty Images

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Адміністрація президента США Дональда Трампа скорочує чисельність персоналу Агентства США з міжнародного розвитку. Очікується, що штат USAID скоротиться до менш ніж 300 співробітників. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, більшість працівників буде відправлено в адміністративну відпустку, за винятком керівництва, персоналу, який відповідає за критично важливі функції, та фахівців, залучених до визначених програм.

Зазначається, що USAID нараховує близько 10 тисяч співробітників по всьому світу, включаючи постійних працівників та підрядників. Багато з них уже відправлені у відпустки або звільнені. За словами джерел CNN, із п’ятниці залишиться лише 294 ключові співробітники, а решта втратить доступ до робочих систем, включно з електронною поштою.

«Це найгірший сценарій – по суті, по одній людині на кожну польову місію і кілька людей у Вашингтоні», – зазначив один із закордонних чиновників агентства.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні призупинив роботу Американський дім. Відповідно до даних фінансових звітів, IREX отримує кошти від Державного департаменту США (DOS), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), інших федеральних агентств і джерел приватного сектора. Приблизно 84% та 81% коштів, отриманих у 2023 та 2022 роках, включно з часткою витрат, відповідно, були отримані через винагороди від уряду США.

Нагадаємо, Марко Рубіо повідомив, що левова частка коштів, які виділялися USAID, йшла на бюрократію і не доходила до фактичних одержувачів.

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