Практика судів
  1. У світі

Адміністрація Трампа скоротить штат USAID до 300 співробітників

10:18, 7 лютого 2025
Більшість співробітників USAID відправлять у відпустку.
Адміністрація Трампа скоротить штат USAID до 300 співробітників
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація президента США Дональда Трампа скорочує чисельність персоналу Агентства США з міжнародного розвитку. Очікується, що штат USAID скоротиться до менш ніж 300 співробітників. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, більшість працівників буде відправлено в адміністративну відпустку, за винятком керівництва, персоналу, який відповідає за критично важливі функції, та фахівців, залучених до визначених програм.

Зазначається, що USAID нараховує близько 10 тисяч співробітників по всьому світу, включаючи постійних працівників та підрядників. Багато з них уже відправлені у відпустки або звільнені. За словами джерел CNN, із п’ятниці залишиться лише 294 ключові співробітники, а решта втратить доступ до робочих систем, включно з електронною поштою.

«Це найгірший сценарій – по суті, по одній людині на кожну польову місію і кілька людей у Вашингтоні», – зазначив один із закордонних чиновників агентства.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні призупинив роботу Американський дім. Відповідно до даних фінансових звітів, IREX отримує кошти від Державного департаменту США (DOS), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), інших федеральних агентств і джерел приватного сектора. Приблизно 84% та 81% коштів, отриманих у 2023 та 2022 роках, включно з часткою витрат, відповідно, були отримані через винагороди від уряду США.

Нагадаємо, Марко Рубіо повідомив, що левова частка коштів, які виділялися USAID, йшла на бюрократію і не доходила до фактичних одержувачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп USAID

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд погодився з тим, що відмова прикордонників студенту іноземного вишу у перетині кордону є протиправною – деталі справи

Суди вказали, що рішення прикордонників про відмову в перетинанні державного кордону у даному випадку є втручанням в свободу пересування.

Галина Третьякова пропонує окремо встановити, що за період призупинення дії трудового договору роботодавець не зобов’язаний виплачувати зарплату, гарантійні та компенсаційні виплати

Також буде встановлено обов’язок сторін трудового договору постійно, в тому числі й під час призупинення дії трудового договору, у строк не більше ніж 10 календарних днів – інформувати іншу сторону про зміну своїх контактних даних.

Жінка шляхом забезпечення позову у виді арешту авто намагалася запобігти стягненню боргу з чоловіка – що вирішив Верховний Суд

Як вказав Верховний Суд, фактично позивачка в цій справі вжиттям заходів забезпечення позову мала намір створити перешкоди у процедурі примусового виконання судового рішення щодо стягнення з чоловіка на користь банку заборгованості за кредитним договором.

Для економії коштів на представництві в іноземних судах в угодах між державою та інвестором пропонується вказувати МКАС при Торгово-промисловій палаті України

Комітет рекомендував схвалити за основу законопроект, яким пропонують зробити з України центральне місце для розгляду інвестиційних спорів, розширивши права Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

Оголошено новий конкурс на посаду члена ВККС по квоті суддів

Документи на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів можна подати з 10 лютого по 3 березня.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео