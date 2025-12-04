Кабмин утвердил порядок предоставления услуг по психическому здоровью через информационно-коммуникационные технологии

Порядок определяет механизм дистанционного взаимодействия и требования к поставщикам услуг после вступления в силу закона о системе охраны психического здоровья.

Фото: medicine.rayon.in.ua

Кабинет Министров на своем заседании утвердил порядок предоставления услуг в сфере психического здоровья с использованием информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Порядок вступит в силу одновременно с введением в действие закона №4223-IX «О системе охраны психического здоровья в Украине» (законопроект 12030). Документ определяет механизм организации и обеспечения предоставления таких услуг в дистанционном формате.

Среди ключевых положений — способы дистанционной коммуникации между специалистами и получателями услуг, критерии выбора формата оказания помощи, организационные и технические требования к поставщикам услуг в сфере психического здоровья, а также получение письменного согласия от пациентов на применение дистанционных методов в процессе оказания соответствующих услуг.

