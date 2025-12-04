  1. В Україні

На Київщині чоловік загинув під колесами потяга Варшава-Київ

08:58, 4 грудня 2025
Потяг на смерть збив 50-річного чоловіка.
На Київщині чоловік загинув під колесами потяга Варшава-Київ
У селищі Ворзель на Київщині потяг сполученням Варшава–Київ смертельно травмував 50-річного чоловіка. Про це повідомила поліція Київщини.

За попередньою інформацією, чоловік переходив залізничні колії по переходу та не відреагував на звукові сигнали машиніста. Потяг застосував екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.

Поліція Київщини вкотре наголошує громадянам бути уважними та обережними поблизу залізничних колій, нагадуючи, що порушення правил може мати трагічні наслідки.

