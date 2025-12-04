  1. В Украине

В Киевской области мужчина погиб под колесами поезда Варшава-Киев

08:58, 4 декабря 2025
Поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину.
В Киевской области мужчина погиб под колесами поезда Варшава-Киев
В поселке Ворзель Киевской области поезд сообщением Варшава-Киев смертельно травмировал 50-летнего мужчину. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По предварительной информации, мужчина переходил железнодорожные пути по переходу и не отреагировал на звуковые сигналы машиниста. Поезд применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Полиция Киевской области в очередной раз призывает граждан быть внимательными и осторожными вблизи железнодорожных путей, напоминая, что нарушение правил может иметь трагические последствия.

