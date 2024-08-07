Практика судів
  1. В Україні

У разі ухвалення закону про заборону мобілізації до 25 років, молодих військовослужбовців мають демобілізувати, — депутат Наливайченко

12:30, 7 серпня 2024
Якщо ухвалять закон про заборону мобілізації чоловіків до 25 років, то тих, хто не бажає продовжувати службу, мають демобілізувати, - заявив Вадим Наливайченко.
У разі ухвалення закону про заборону мобілізації до 25 років, молодих військовослужбовців мають демобілізувати, — депутат Наливайченко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Комітет рекомендував Раді рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому доопрацьований законопроект №11379-д про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що усувають правову колізію, яка дає змогу мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку. 

Нагадаємо, першою на цю правову колізію звернула увагу «Судово-юридична газета».

У разі ухвалення закону про заборону мобілізації до 25 років, молодих військовослужбовців мають демобілізувати. Про це заявив  секретар Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, депутат Валентин Наливайченко в ефірі "Новини Live". 

Він зазначив, що якщо такі військові не захочуть продовжувати службу, їх мають демобілізувати. Щодо заміни їх на фронті, Наливайченко сказав, що у навчальних центрах наразі багато мобілізованих, яких готують до виконання бойових дій. Також він підкреслив необхідність збільшувати кількість полігонів для навчання, оскільки постійно зростає кількість мобілізованих.

Також Наливайченко сказав, що навчання має бути 1,5 місяця, а краще три.

«Єдине, за що я давно виступаю, щоб в навчальних центрах ЗСУ навчання було повноцінним і мінімум півтора місяця, а краще до трьох разом з отриманням військової спеціальності», – говорить Наливайченко.

Нагадаємо, що член Комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно будуть воювати громадяни 18-25 років. За його словами, вони вважають, що вік від 18 до 25 років є найбільш оптимальним і найбільш ефективним для того, аби громадяни України в силу своїх психологічних та фізичних якостей могли ефективно воювати. Але наразі жодних ініціатив стосовно зменшення призовного віку немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дрібною буде вважатися крадіжка на суму до 3028 грн – Президент підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, яким введено нову класифікацію дрібних крадіжок – покарання буде залежати від вартості вкраденого.

Питання про доцільність зняття відбитків пальців вирішує слідчий чи прокурор – Верховний Суд

Проведення чи непроведення дактилоскопічної експертизи охоплюється свободою розсуду слідчого чи прокурора, зазначив Верховний Суд.

Визнання вини у дезертирстві не дозволяє суду обмежитись лише допитом, якщо інкриміновані обставини засуджений не підтверджує – Верховний Суд

Верховний Суд скасував вироки судів, бо заява військовослужбовця про повне визнання вини у самовільному залишенні військової частини фактично не відповідала змісту наданих місцевому суду показань, які містили заперечення як проти суб’єктивних обставин, так і об’єктивних.

Верховний Суд висловився щодо розсекречення для сторони захисту процесуальних документів стосовно проведення НСРД

Стороні захисту не було відкрито ухвали слідчих суддів, які стали правовими підставами проведення НСРД.

Як Вища рада правосуддя розглядає рекомендації ВККС про призначення на посади суддів

З 1 січня по 1 серпня ВРП внесла Президенту 328 подань про призначення на посади суддів учасників добору 2017 року, на розгляді залишаються ще 53 рекомендації ВККС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді