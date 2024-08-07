У разі ухвалення закону про заборону мобілізації до 25 років, молодих військовослужбовців мають демобілізувати, — депутат Наливайченко

Якщо ухвалять закон про заборону мобілізації чоловіків до 25 років, то тих, хто не бажає продовжувати службу, мають демобілізувати, - заявив Вадим Наливайченко.

Як відомо, Комітет рекомендував Раді рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому доопрацьований законопроект №11379-д про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що усувають правову колізію, яка дає змогу мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку.

Нагадаємо, першою на цю правову колізію звернула увагу «Судово-юридична газета».

У разі ухвалення закону про заборону мобілізації до 25 років, молодих військовослужбовців мають демобілізувати. Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, депутат Валентин Наливайченко в ефірі "Новини Live".

Він зазначив, що якщо такі військові не захочуть продовжувати службу, їх мають демобілізувати. Щодо заміни їх на фронті, Наливайченко сказав, що у навчальних центрах наразі багато мобілізованих, яких готують до виконання бойових дій. Також він підкреслив необхідність збільшувати кількість полігонів для навчання, оскільки постійно зростає кількість мобілізованих.

Також Наливайченко сказав, що навчання має бути 1,5 місяця, а краще три.

«Єдине, за що я давно виступаю, щоб в навчальних центрах ЗСУ навчання було повноцінним і мінімум півтора місяця, а краще до трьох разом з отриманням військової спеціальності», – говорить Наливайченко.

Нагадаємо, що член Комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно будуть воювати громадяни 18-25 років. За його словами, вони вважають, що вік від 18 до 25 років є найбільш оптимальним і найбільш ефективним для того, аби громадяни України в силу своїх психологічних та фізичних якостей могли ефективно воювати. Але наразі жодних ініціатив стосовно зменшення призовного віку немає.

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