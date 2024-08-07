В Одесі з’явилась вулиця Всеволода Змієнка ― видатного розвідника УНР

Всеволод Змієнко — був керівником розвідки Української Народної Республіки.

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У центрі Одеси зʼявилась вулиця Всеволода Змієнка — керівника розвідки Української Народної Республіки. Вулицю на честь видатного українського воєначальника перейменовано розпорядженням Одеської обласної військової адміністрації.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

«Всеволод Змієнко брав активну участь у формуванні війська УНР, організації спротиву російським окупантам в Одесі, визвольній боротьбі нашої держави», - зазначають у ГУР.

За вагомий внесок під час війни за незалежність України був нагороджений військовим званням генерал-хорунжого.

У 1928-1936 роках очолював українську розвідку та контррозвідку в екзилі.

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