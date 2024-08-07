В Одессе появилась улица Всеволода Змиенка – выдающегося разведчика УНР

Всеволод Змиенко – был руководителем разведки Украинской Народной Республики.

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В центре Одессы появилась улица Всеволода Змиенка – руководителя разведки Украинской Народной Республики. Улица в честь выдающегося украинского военачальника переименована распоряжением Одесской областной военной администрации.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

«Всеволод Змиенко принимал активное участие в формировании войска УНР, организации сопротивления российским оккупантам в Одессе, освободительной борьбе нашего государства», - отмечают в ГУР.

За весомый вклад во время войны за независимость Украины был награжден воинским званием генерал-хорунжего.

В 1928-1936 годах возглавлял украинскую разведку и контрразведку в экзилии.

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