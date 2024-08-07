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В случае принятия закона о запрете мобилизации до 25 лет, молодые военнослужащие должны быть демобилизованы, — депутат Наливайченко

12:30, 7 августа 2024
Если примут закон о запрете мобилизации мужчин до 25 лет, то не желающих продолжать службу должны демобилизовать, - заявил Вадим Наливайченко.
В случае принятия закона о запрете мобилизации до 25 лет, молодые военнослужащие должны быть демобилизованы, — депутат Наливайченко
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Как известно, Комитет рекомендовал Раде рекомендовал парламенту принять за основу и в целом доработанный законопроект №11379-д о внесении изменений в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», устраняющих правовую коллизию, позволяющую мобилизовать военнообязанных к 25-летнему возрасту.

Напомним, первой на эту правовую коллизию обратила внимание «Судебно-юридическая газета».

В случае принятия закона о запрете мобилизации до 25 лет, молодые военнослужащие должны быть демобилизованы. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, депутат Валентин Наливайченко в эфире "Новости Live".

Он отметил, что если такие военные не захотят продолжать службу, они должны быть демобилизованы. Относительно замены их на фронте, Наливайченко сказал, что в учебных центрах много мобилизованных, которых готовят к выполнению боевых действий. Также он подчеркнул необходимость увеличивать количество полигонов для обучения, поскольку постоянно растет количество мобилизованных.

Также Наливайченко сказал, что обучение должно быть 1,5 месяца, а лучше три.

«Единственное, за что я давно выступаю, чтобы в учебных центрах ВСУ обучение было полноценным и минимум полтора месяца, а лучше до трех вместе с получением военной специальности», – говорит Наливайченко.

Напомним, что член Комитета по национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что международные партнеры Украины считают, что наиболее эффективно будут воевать граждане 18-25 лет. По его словам, они считают, что возраст от 18 до 25 лет является наиболее оптимальным и наиболее эффективным для того, чтобы граждане Украины в силу своих психологических и физических качеств могли эффективно воевать. Но пока никаких инициатив по уменьшению призывного возраста нет.

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