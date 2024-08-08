В Одессе стажер автомойки завладел Audi Q5 клиента, повредил колесо и бросил авто в поле

На иномарке клиента парень уехал в Березовский район, где из-за поврежденного колеса покинул ее в поле и попуткой вернулся в Одессу.

В Одессе полицейские разыскали и задержали стажера автомойки, незаконно завладевшего Audi Q5 клиента. Авто возвращено владельцу, а правонарушителю сообщено о подозрении.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний житель Березовщины, который время от времени приезжал в Одессу на подработку, а несколько дней назад начал стажировку на автомойке. На иномарке клиента он уехал в Березовский район, где из-за поврежденного колеса покинул ее в поле и попуткой вернулся в Одессу.

Полицейские разыскали молодого человека и задержали его. Свою вину он признал и обязался возместить потерпевшему стоимость ремонта поврежденного колеса.

«Авто мы вернули владельцу, а правонарушителю сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством, стоимость которого в двести пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан», - сообщил следователь территориального подразделения полиции капитан полиции Игорь Недельчев.

Злоумышленнику грозит лишение свободы от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 300 тысяч гривен.

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