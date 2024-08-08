Итальянский альпинист погиб после падения с вершины Пирамиды Калькайрес

Итальянский альпинист погиб в результате падения с высоты 2 600 метров.

Источник фото: ANSA

Итальянский альпинист погиб в среду после падения с вершины Пирамиды Калькайрес, расположенной у подножия массива Монблан. Об этом сообщает агентство ANSA.

Несчастный случай произошел на высоте около 2 600 метров. Альпинист вместе с соотечественником, который не пострадал, спускался по неправильному маршруту и попал в грозу, сообщили в альпийской спасательной службе Valle d'Aosta.

Мужчина упал с высоты около 200 метров по неустановленным причинам. Другой альпинист поднял тревогу, и спасательная служба доставила его в Курмайор для дальнейшего расследования инцидента.

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