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Міністерство фінансів презентувало послам G7 план реформи митниці

13:48, 8 серпня 2024
Реформування митниці є пріоритетним напрямком у процесі інтеграції України в ЄС, – Сергій Марченко.
Міністерство фінансів презентувало послам G7 план реформи митниці
Джерело фото: Міністерство фінансів України
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Міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник міністра фінансів Юрій Драганчук представили послам і представникам місій країн-членів G7 своє бачення реформування Державної митної служби України. Обговорення відбулося у форматі презентації планів подальшої трансформації митниці, повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

На зустрічі акцентували увагу на ключових кроках Уряду України у розвитку Держмитслужби та концепції прозорого відбору її керівництва.

«Реформування Держмитслужби є одним із пріоритетів України у процесі інтеграції в ЄС. Ми маємо на меті трансформацію української митниці у східний кордон Європи за стандартами ЄС і водночас посилення її безпекової функції. Навіть в умовах повномасштабної війни Україна успішно впроваджує такі зміни за підтримки міжнародних партнерів. Ми зацікавлені в розбудові ефективної, високотехнологічної та прозорої митниці, що потребує часу, виважених рішень та консолідованої підтримки», — зазначив Марченко.

За даними Міністерства фінансів України, з початку 2024 року митні надходження до Держбюджету України досягли близько 329 млрд гривень. В умовах воєнного стану ці ресурси спрямовуються на забезпечення сектору безпеки та оборони, що підкреслює важливість ефективного виконання бюджетного плану митницею.

Реформування митниці є частиною Плану України в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility, Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки та Програми МВФ Extended Fund Facility. Юрій Драганчук додав, що Мінфін активно працює над імплементацією митного законодавства ЄС, розробкою нового Митного кодексу та впровадженням IT-рішень для спрощення бізнес-процедур.

Посли і представники країн G7 високо оцінили прозорість українського Уряду у реалізації реформ і висловили готовність до подальшого обговорення необхідних кроків. В обговоренні взяли участь Надзвичайна та Повноважна Послиня США Бріджит Брінк, Надзвичайний та Повноважний Посол Японії Кунінорі Мацуда, заступник Глави Місії Посольства Італії Франческо Пеше, тимчасовий повірений у справах Сполученого Королівства Ніколас Гаррокс, тимчасовий повірений у справах Франції Бенджамін Рьоріг, директор з питань розвитку Посольства Канади Хонг-Вон Юй, керівник відділу співробітництва Представництва ЄС Генрік Гуйтфельдт та другий секретар з політичних питань Посольства Німеччини Мілена Кляйне.

Джерело фото: Міністерство фінансів України

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