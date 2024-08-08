В Одессе через суд обязали владельца восстановить памятку архитектуры в центре города – особняк Гавсевича

Здание «Особняк Гавсевича», построенное в 1903 году, признано памяткой архитектуры и градостроительства местного значения.

Одесская городская прокуратура через суд обязала владельца восстановить здание – памятку градостроительства и архитектуры местного значения – старинный особняк Гавсевича, площадью 1168,5 м кв, расположенный в историческом центре города.

Как сообщила Одесская облпрокуратура, прокуроры установили, что в нарушение требований охранного договора и Закона Украины «Об охране культурного наследия» владелец не обеспечил содержание памятки в надлежащем техническом состоянии, в частности, не выполнил обязательства по проведению первоочередных противоаварийных, ремонтных и реставрационных работ, что привело к разрушению объекта.

Здание «Особняк Гавсевича», построенное в 1903 году, признано памятником архитектуры и градостроительства местного значения и взято под охрану государства.

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