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Минобороны вернуло 2 га земель оборонного назначения стоимостью 80 млн гривен

18:28, 8 августа 2024
Минобороны восстановило контроль над земельными участками, выведенными незаконно из собственности.
Минобороны вернуло 2 га земель оборонного назначения стоимостью 80 млн гривен
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Земельные участки оборонного назначения площадью примерно 2 га, расположенные вблизи административной границы Киева и оцениваемые в 80 млн грн, возвращены в собственность Министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В марте 2024 года органы местного самоуправления одной из территориальных общин Киевской области незаконно вывели эти земли из собственности Минобороны с помощью противоправной схемы. Военный городок, расположенный на земельном участке площадью более 9 га в другом поселке Киевской области, частично был передан в коммунальную собственность, но передача земельного участка не была официально утверждена.

Органы местного самоуправления уменьшили площадь земель обороны и сформировали четыре новых земельных участка. Обнаружив незаконное завладение землями, Служба безопасности Украины оперативно сообщила Минобороны, что способствовало быстрому реагированию.

Минобороны, в сотрудничестве с Госгеокадастром и Министерством юстиции Украины, приняло меры для отмены незаконной регистрации земель на территориальную общину. Земли возвращены в государственную собственность.

Министерство обороны подчеркнуло, что присвоение земель обороны является недопустимым, особенно в условиях военного положения. Ведомство продолжит работу по выявлению фактов незаконного захвата земель и их возвращения в государственную собственность до полного восстановления прав на все такие участки.

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